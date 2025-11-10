Intentaron sobornar a la Caminera con casi medio millón de pesos tras ser sorprendidos con 29 iPhones ilegales

Villa María de Río Seco. Dos hombres fueron detenidos luego de ser descubiertos transportando teléfonos celulares sin papeles y ofrecer dinero a los efectivos para evitar el procedimiento.
Personal de la Policía Caminera detuvo a dos individuos de 24 y 31 años durante un control vehicular realizado en el kilómetro 862 de la Ruta Nacional 9, en Río Seco.
Durante la inspección, los uniformados hallaron 29 teléfonos iPhone sin la documentación correspondiente, motivo por el cual procedieron al secuestro de los aparatos y a la aprehensión de los ocupantes del rodado, una camioneta Vw Amarok.
Mientras eran notificados de la infracción, los sujetos intentaron sobornar a los agentes ofreciendo $403.900 en efectivo para evitar la detención, dinero que también fue incautado como parte de las actuaciones.
Por tal motivo, se trasladó a los aprehendidos a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente.
