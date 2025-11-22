Kempes JAM 2025: Skate, parkour y más deportes urbanos en un gran encuentro provincial

Este sábado, de 9 a 15 horas, se realizará el 1° Encuentro Provincial de Escuelas Urbanas "Kempes JAM 2025" en el Parque del Kempes.
La propuesta, impulsada por la Agencia Córdoba Deportes a través de Escuelas CBAX, reunirá a jóvenes deportistas de toda la provincia en una jornada competitiva, recreativa y llena de energía.
Skateboarding, Roller Inline, Quadskate, Parkour, Longboard, Surfskate, Tabla de velocidad (Pumptrack) y Slackline serán algunas de las disciplinas que darán forma a un evento que combina acción, estilo y compañerismo.
El encuentro tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del deporte urbano, promover la competencia sana y ampliar las oportunidades de participación juvenil en espacios públicos de calidad.
La Provincia continúa impulsando políticas deportivas orientadas a nuevas prácticas y expresiones culturales, y el Kempes JAM 2025 representa un paso más en ese camino, potenciando a los jóvenes talentos y consolidando al Parque del Kempes como sede de grandes encuentros urbanos.
Además de las competencias, habrá premios para los tres primeros puestos de cada modalidad, sorteos y propuestas musicales que acompañarán toda la jornada, generando un ambiente de comunidad y celebración.
Información importante
Acreditaciones: desde las 9:00
Lugar: Parque del Kempes – Ciudad de Córdoba
Fecha: sábado 22 de noviembre – de 9 a 15 h
Inscripciones: abiertas hasta el 19 de noviembre mediante el formulario oficial.
El Kempes JAM 2025 será una verdadera fiesta del deporte urbano y una demostración del crecimiento del movimiento joven en Córdoba. Una oportunidad para aprender, compartir y celebrar el talento que sigue surgiendo en cada rincón de la provincia.
