Colonia Caroya: Lo controlaron por exceso de velocidad y le encontraron más de 100 dosis de estupefacientes

En horas de la mañana, en un control de Policía Caminera efectuado sobre Ruta Nacional 9, km 45, a la altura de Colonia Caroya, se detuvo a un hombre de 45 años, oriundo de la Provincia de Santa Cruz, luego de detectarse que trasladaba más de 100 dosis de marihuana y cocaína, entre otros.
Luego de que los uniformados lograron detener la camioneta Toyota Hilux en la que se conducía con exceso de velocidad y llevar el enganche trasero colocado, los uniformados controlaron el rodado observando en su interior: bolsas ziploc con 100 pastillas, un celular, cigarrillos de marihuana, sustancias en polvo color rosa, blanca y marrón, entre otros elementos. Colaboró personal de la FPA en el lugar.
Posteriormente, el aprehendido junto a lo incautado fue trasladado a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente.
