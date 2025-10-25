Jesús María: recuperó la libertad y la FPA lo detuvo nuevamente por venta de drogas

En un operativo supervisado por el Ministerio Público Fiscal y tras varios meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un punto de venta de drogas y detuvieron a una persona mayor de edad en la ciudad de Jesús María.
El procedimiento tuvo lugar en calle República Dominicana al 1200 de barrio Latinoamérica, de la ciudad antes mencionada. Se aprehendió a un hombre de 23 años, quien residía en el lugar de la irrupción.
Tras un exhaustivo registro manual por parte del personal de investigaciones, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, un arma de fabricación casera (tumbera), nueve cartuchos (anti-tumulto) de escopeta y elementos incriminatorios.
Cabe destacar que el sujeto aprehendido presentaba antecedentes por venta de estupefacientes. Habría salido en libertad a fines del año pasado y volvió ejercer la misma actividad ilícita en zonas aledañas a su domicilio.
Para concluir, autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado del aprehendido a sede judicial, quedando imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes.
