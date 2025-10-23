El incendio de Guasapampa sigue activo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que el foco que se desarrolla en el sector de Guasapampa, en el departamento Minas, continúa activo y con un intenso trabajo de los bomberos, que enfrentan las dificultades provocadas por intensos vientos y por las características del terreno.
El incendio se desarrolla en una zona de muy difícil acceso. Cada jornada los bomberos son trasladados a través de helicópteros para poder llegar a las zonas afectadas.
En el lugar trabajan de manera coordinada personal de Bomberos Voluntarios, ETAC y Manejo del Fuego.
El operativo aéreo contó con cuatro aviones hidrantes pertenecientes a la Provincia y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, además de un helicóptero nacional que realiza descargas y apoyo logístico a las cuadrillas en terreno.
Si se detecta alguna columna de humo, hay que dar aviso inmediato llamando al 0800-888-FUEGO (38346) o a los números 911 (emergencias) y 100 (bomberos).
*Foto de archivo
