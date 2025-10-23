Festejo Día de la Madre en Cañada de Luque

El pasado viernes 17, se llevó a cabo en el Salón Municipal el festejo del Día de la Madre.
Se compartió una charla por parte del Centro de Salud Municipal de la mano de nuestra Enfermera Karina Correa, para concientizar sobre la importancia de autoexámenes y la prevención del cáncer de mamas.
Seguidamente se realizaron juegos y actividades a cargo del Prof. Sandro Serrano y la Seño Dayana Valor de Sala Cuna, fue un hermoso momento de esparcimiento y diversión.
Además se les brindo a todas las mamás un servicio de catering, un espectáculo en vivo a cargo de la banda musical Adrenalina y para finalizar una riquísima torta acompañada de un presente.
Esperamos hayan disfrutado de este lindo encuentro.
FELIZ DÍA QUERIDAS MAMÁS!
