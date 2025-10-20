lunes, 20 de octubre de 2025

Córdoba: FPA cerró dos puntos de venta y detuvo a tres mujeres en barrio San Martín

En una investigación llevada a cabo durante dos meses y llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron dos puntos de venta, aprehendieron a tres mujeres mayores de edad por narcomenudeo e incautaron estupefacientes en la ciudad de Córdoba.
Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron realizados en barrio San Martín. En los domicilios, se logró el secuestro de varios envoltorios de cocaína, más de 900 gramos de sustancia de corte, semillas de cannabis sativa, dinero ($2.324.200) y elementos relevantes para la causa.
Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, quien ordenó el traslado de las femeninas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.


