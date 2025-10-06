Cordobeses en Alerta: Recuperan un vehículo robado con la réplica de un arma de fuego adentro

En barrio San Fernando y a través de la plataforma Cordobeses en Alerta, agentes recuperaron un vehículo que había sido robado.
El procedimiento se concretó en Pasaje Andrés Oliva y Luis María Drago, donde una unidad móvil controló un automóvil y verificó que había sido sustraído recientemente.
En el interior se secuestró una réplica de arma de fuego, un destornillador y una billetera con diversas documentaciones que se encontraban en la guantera.
Otros casos
En barrio Empalme, una mujer alertó que su hijo había sido víctima de un robo. Con los datos aportados, personal policial montó un operativo que permitió la aprehensión de un hombre.
Durante el procedimiento, el sujeto opuso resistencia física, pero finalmente fue reducido. Se secuestró un teléfono celular que había sido sustraído a través de un arrebato.
Por otra parte, en barrio Cerro de las Rosas, una unidad móvil que patrullaba en la zona intentó controlar a un vehículo que circulaba realizando maniobras peligrosas y cruzando semáforos en rojo.
El conductor hizo caso omiso a las señales lumínicas y sonoras, iniciándose un seguimiento controlado que finalizó en calle Matorras al 3000. Allí, la Policía logró la aprehensión de un hombre y el secuestro del automóvil.
"Cordobeses en Alerta" sigue creciendo
El Programa amplía su alcance territorial en la ciudad de Córdoba y llega a 140 barrios.
En el último tiempo, se incorporaron Bajo General Paz, Nueva Córdoba Anexo y Residencial Vélez Sarsfield, alcanzando así un total de 67.646 vecinos que se sumaron a esta herramienta de seguridad comunitaria.
Otros barrios recientemente adheridos son: Lomas del Suquía, El Solar, Villa Marta, Valle del Cerro, Granja del Claret, Padre Claret, La Hortensia, Parque Montecristo, Alem, Guayaquil, Quintas de Italia, San Fernando, Obrero, Cupani, Maurizzi, Avenida, Residencial Santa Ana y Solares de Santa María 2.
Cómo sumarse
1) Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
2) Hacer clic en el botón y completar el formulario.
3) Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
4) Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
