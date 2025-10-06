Centro de Idiomas Córdoba: Últimos días para inscribirse

La Agencia Córdoba Joven, a través del Centro de Idiomas Córdoba (CIC), recuerda que están abiertas las inscripciones para el Nivel 2 de los cursos gratuitos y virtuales de inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín.
Los cursos están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años que residan en la provincia de Córdoba, que cuenten con CiDi Nivel 2 y que hayan certificado previamente el Nivel 1 del idioma escogido en el CIC.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de octubre, de manera escalonada según cada idioma, a través de la plataforma https://campuscordoba.cba.gov.ar/
Las capacitaciones son asincrónicas y se dictan mediante teleclases grabadas. Cada clase cuenta con una autoevaluación, cuya aprobación permite avanzar al módulo siguiente.
La metodología es comunicativa: busca que los estudiantes estén en contacto con la lengua desde el inicio, generando un entorno de inmersión que facilita el aprendizaje.
En idiomas de estructuras más complejas, como inglés o chino mandarín, se incorporan instancias de traducción.
Quienes completen el cursado recibirán un certificado oficial, avalado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Agencia Córdoba Joven.
Calendario de inscripciones por idioma
• Inglés: del 30 de septiembre al 10 de octubre
• Italiano: del 1 al 10 de octubre
• Alemán: del 2 al 10 de octubre
• Portugués: del 3 al 10 de octubre
• Francés: del 6 al 10 de octubre
• Chino Mandarín: del 7 al 10 de octubre
Cómo inscribirse
Los interesados deberán ingresar a Campus Córdoba, seleccionar el o los idiomas que deseen cursar, certificar el Nivel 1, y completar la solicitud de inscripción.
Los cursos están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años que residan en la provincia de Córdoba, que cuenten con CiDi Nivel 2 y que hayan certificado previamente el Nivel 1 del idioma escogido en el CIC.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de octubre, de manera escalonada según cada idioma, a través de la plataforma https://campuscordoba.cba.gov.ar/
Las capacitaciones son asincrónicas y se dictan mediante teleclases grabadas. Cada clase cuenta con una autoevaluación, cuya aprobación permite avanzar al módulo siguiente.
La metodología es comunicativa: busca que los estudiantes estén en contacto con la lengua desde el inicio, generando un entorno de inmersión que facilita el aprendizaje.
En idiomas de estructuras más complejas, como inglés o chino mandarín, se incorporan instancias de traducción.
Quienes completen el cursado recibirán un certificado oficial, avalado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Agencia Córdoba Joven.
Calendario de inscripciones por idioma
• Inglés: del 30 de septiembre al 10 de octubre
• Italiano: del 1 al 10 de octubre
• Alemán: del 2 al 10 de octubre
• Portugués: del 3 al 10 de octubre
• Francés: del 6 al 10 de octubre
• Chino Mandarín: del 7 al 10 de octubre
Cómo inscribirse
Los interesados deberán ingresar a Campus Córdoba, seleccionar el o los idiomas que deseen cursar, certificar el Nivel 1, y completar la solicitud de inscripción.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario