miércoles, 17 de septiembre de 2025

Incendio de vehículo en Lucio V. Mansilla

Se tomo conocimiento que sobre Ruta Nac. No 60, Km 922, un vehículo Ford Ranger, conducido por un hombre de 44 años, que se dirigía desde la provincia de TUCUMAN hacia Córdoba Capital., por causas que se tratan de establecer pierde el control del rodado impactando con arbustos y quemándose en su totalidad. Se trasladó al chofer al Hospital Local donde se indica. (Luxación de hombro derecho con compromiso de clavícula homónima y contusión miembro inferior derecho).


