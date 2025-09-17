Córdoba: a raíz de controles de ruta se detectó falta de documentación y se secuestró mercadería de contrabando

Durante el primer operativo, efectivos dependientes del Escuadrón 65 "Córdoba" inspeccionaron un colectivo procedente de Salta con destino Buenos Aires, y constataron que tres ciudadanos de nacionalidad china no poseían documentación de ingreso al territorio nacional.
Por otra parte, los funcionarios interceptaron electrodomésticos y neumáticos en infracción a la Ley 22.415.
El tercer procedimiento, tuvo lugar cuando el conductor de un transporte de cargas con itinerario Catamarca – Villa María no poseía Licencia Nacional de Conducir y exhibió un DNI que no era de su propiedad.
Gendarmes de la Sección Vial "Sinsacate" desplegados sobre la Ruta Nacional N° 9 controlaron un ómnibus de pasajeros que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba. Al solicitar la documentación pertinente, observaron que tres ciudadanos extranjeros no contaban con el aval legal de ingreso al país. Ante esta situación, por orientación del Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba, se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 25.871 y se dio intervención a la Agencia Nacional de Migraciones.
Ayer, en un segundo operativo sobre un colectivo se halló mercadería de origen extranjero sin aval aduanero. Se secuestraron 16 hornos eléctricos, 12 licuadoras, 32 jarras eléctricas y dos cubiertas. Toda la mercadería quedó a disposición de ARCA-DGA Córdoba.
Por último, el conductor de un camión quedó supeditado a la causa por desobediencia a la autoridad (Art 239 del Código Penal Argentino), tenencia ilegítima de DNI (Art 292 Bis y 296). El involucrado no poseía la Licencia Nacional de Conducir, exhibió un DNI que no le pertenecía. Asimismo, se resistió a la requisa con intención de agresión física a los uniformados.
Interviene el Juzgado Federal Nro 2 y la Fiscalía Federal Nro 2 de Córdoba.
