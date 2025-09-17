Cordobeses en Alerta: Recuperan un auto y detienen a dos personas en barrio Quebrada de las Rosas

En barrio Quebrada de las Rosas y a través de la plataforma Cordobeses en Alerta, agentes recuperaron un vehículo que había sido robado.
Tras generarse el aviso, un operador de cámaras advirtió la presencia sospechosa de cinco personas en un automóvil estacionado frente a un bar y dio aviso a la Policía.
En el lugar, el propietario del rodado reconoció a dos hombres como presuntos autores del robo. Tras corroborar que el vehículo tenía pedido de captura, los efectivos procedieron a su detención.
Fuga frustrada en Villa Cabrera
En otro operativo, esta vez en barrio Villa Cabrera, un patrullaje preventivo detectó un vehículo con dos ocupantes que intentaron evadir un control policial.
Tras un seguimiento controlado que culminó en la intersección de Octavio Pinto e Intendente Ramón Bautista Mestre, los agentes lograron detener su marcha, aprehender a los hombres y secuestrar el rodado.
Sobre Cordobeses en Alerta
El programa es una iniciativa del Ministerio de Seguridad que busca fortalecer la prevención del delito y la asistencia ciudadana a través de la cooperación entre vecinos, cámaras de videovigilancia y patrulleros.
Actualmente, ya está presente en más de 100 barrios de la ciudad de Córdoba, lo que permite una rápida articulación ante emergencias y hechos de inseguridad, mejorando la capacidad de respuesta policial y reforzando el vínculo con la comunidad.
