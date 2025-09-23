Accidente de tránsito en paraje Hinti Huasi

Siendo las 06:40 hs. Un hombre de 67 años de edad, domiciliado en la Localidad de Dean Funes, se conducía en un vehículo Volkswagen Gol cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del mismo.
El vehículo impactó contra el guardarraíl, resultando con daños materiales. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y se encuentra en buen estado de salud.
