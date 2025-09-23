Córdoba: madre, hijas y yerno detenidos por comercializar drogas en barrio Villa Adela

Tras dos meses de investigaciones y reiteradas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un allanamiento, detuvo a cuatro personas mayores de edad y secuestró estupefacientes en la ciudad de Córdoba.
La irrupción tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Leopoldo Casavega al 2400 de barrio Villa Adela de la capital cordobesa. En el lugar, se incautó 115 dosis de cocaína, 230 de marihuana, 964 gramos de sustancia de corte, $ 424.100 y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que que la banda narco familiar la integraba una mujer, sus dos hijas y un yerno. Además, el punto de venta de drogas desbaratado se encontraba a metros de un jardín de infantes.
Para finalizar, las autoridades de la Fiscalía del fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba dispuso la remisión de las evidencias y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
La irrupción tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Leopoldo Casavega al 2400 de barrio Villa Adela de la capital cordobesa. En el lugar, se incautó 115 dosis de cocaína, 230 de marihuana, 964 gramos de sustancia de corte, $ 424.100 y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que que la banda narco familiar la integraba una mujer, sus dos hijas y un yerno. Además, el punto de venta de drogas desbaratado se encontraba a metros de un jardín de infantes.
Para finalizar, las autoridades de la Fiscalía del fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba dispuso la remisión de las evidencias y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario