Córdoba: cinco detenidos y más de 700 dosis de drogas incautadas durante los festejos de primavera

La llegada de la primavera en Córdoba estuvo marcada por un amplio operativo antidrogas que dejó un saldo de cinco detenidos mayores de edad y 186 procedimientos positivos en distintos puntos de la provincia.
Durante el fin de semana, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegaron un extenso dispositivo de seguridad en los festejos de Villa Carlos Paz, Embalse, Potrero de Garay, Villa Allende, La Calera, Villa Rumipal y San Roque.
El operativo, que tuvo como objetivo desarticular el narcomenudeo y desalentar el consumo de sustancias prohibidas en medio de los eventos masivos, combinó equipos operativos, personal de investigación y la división K-9 de la Fuerza. Los exhaustivos controles permitieron el secuestro de 707 dosis de marihuana y 67 de cocaína, psicofármacos, troqueles de LSD y dinero, entre otros elementos de interés.
Durante los eventos, la FPA logró la detención de tres sujetos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, uno por resistencia a la autoridad y uno por comercialización agravada. Este último sorprendido mientras vendía drogas en un evento público en Villa Carlos Paz.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente en cada procedimiento, dispuso el traslado de los detenidos y de todo lo secuestrado a sede judicial, para la continuidad de las actuaciones correspondientes.
