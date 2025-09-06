Ciclo lectivo 2026: El lunes comienzan las preinscripciones para el Nivel Secundario de gestión estatal

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informa que, desde el 8 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes inclusive, se encuentran abiertas las preinscripciones para ingresantes al 1° año del Nivel Secundario en instituciones de gestión estatal, en todas sus modalidades: Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) y Educación de Jóvenes y Adultos.
El trámite deberá realizarlo la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante ingresando al Formulario Único de Postulantes (FUP) disponible en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar.
Pasos a seguir
1. Ingresar a CiDi con usuario y clave nivel 1 o 2.
2. Completar el formulario de preinscripción con carácter de declaración jurada, consignando los datos del/la estudiante ingresante.
3. Seleccionar entre 2 y 4 instituciones educativas, según el domicilio registrado, y elegir el turno.
4. Confirmar la postulación. Una constancia llegará al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.
Para consultar las instituciones disponibles, las familias podrán acceder al Mapa Educativo Provincial en: https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77.
Instrucciones de uso: https://www.youtube.com/watch?v=Ijkynn3V8dw.
Finalizado el período de preinscripción, el sistema realizará la preasignación según:
• Hermanos/as matriculados en la institución seleccionada o centros asociados.
• Pertenencia a la misma unidad académica o procedencia de instituciones educativas vinculadas.
• Domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada.
• En caso de que, cumplidos estos criterios, aún existan más aspirantes que vacantes, se procederá a un sorteo aleatorio.
Quienes no accedan a una vacante en las escuelas elegidas quedarán en condición En Espera y podrán comunicarse con la supervisión escolar a partir del 3 de noviembre para coordinar alternativas.
Consultas
• Centros de Atención al Ciudadano: https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/
• Sitio oficial: https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/
• Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ (lunes a viernes, de 8 a 20 h).
• Línea gratuita: 0800 888 1234 (lunes a viernes, de 8 a 20 h).
