sábado, 6 de septiembre de 2025

Academia Añoranzas y su tradicional bicicleteada

El día martes 2 de septiembre se llevó a cabo la Bicicleteada con el grupo infantil de la Academia Municipal de Danzas Añoranzas, a cargo de los profesores Yanina Toledo y Juan López, por las calles de nuestro pueblo.
Acompañó a nuestros niños el auto de seguridad ciudadana municipal y al concluir realizaron una rica merienda compartida.
Agradecemos la predisposición de los chicos y sus familias para poder llevar a cabo esta linda actividad.
@anoranzas_cdl
