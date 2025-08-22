Operativos de seguridad aprobados para Belgrano-Central Córdoba y Racing-Almagro

El Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará el próximo lunes en esta capital con el encuentro entre Belgrano y Central Córdoba de Santiago del Estero a disputarse a partir de las 19 horas en el Gigante de Alberdi, en tanto, el domingo a las 16:30, en Nueva Italia, Racing recibirá a Almagro por una nueva fecha de la Primera Nacional.
Ante la realización de ambos partidos, quedó acordado que en cada uno de los estadios estará presente el personal de las distintas áreas de la Provincia y del municipio capitalino con el propósito de trabajar en la seguridad dentro y fuera de cada espacio, otorgando cobertura en los accesos, egresos, campos de juego, tribunas y sectores determinados de la vía pública.
La planificación de los dispositivos de seguridad se concretó durante la reunión de la Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva provincial (Cosedepro) y contempla la participarán de Policía, Bomberos, FPA, seguridad privada, socorristas, equipos médicos, personal de Tribuna Segura y demás efectivos de organismos e instituciones provinciales y municipales que lo hacen habitualmente.
En el estadio Julio César Villagra también estará la Unidad Judicial Móvil a cargo del Dr. Gonzalo Moreno y personal de las diversas áreas de la municipalidad de Córdoba que conforman la Mesa COSEDEPRO: Fiscalización y Control, Tránsito y Defensa Civil.
El diseño y aprobación de ambos operativos de seguridad estuvo encabezado por el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, quien estuvo acompañado por dirigentes de los clubes, autoridades policiales, del Ministerio de Seguridad y de la Municipalidad de Córdoba.
Programa de partidos
Lunes 19 horas. Belgrano – Central Córdoba de Santiago del Estero – Estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi.
Domingo 16:30 hs. Racing Almagro – Estadio Miguel Sancho, Nueva Italia.
