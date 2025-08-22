Operativo Interfuerzas: FPA secuestró estupefacientes en Río Segundo

En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico establecido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en coordinación con Policía de Córdoba y Guardia Urbana, realizaron una serie de patrullajes en distintos sectores de la ciudad de Río Segundo.
Durante el operativo, en Ruta Nacional 9 (altura Río Segundo), efectivos de la Fuerza interceptaron una motocicleta conducida por un hombre mayor de edad. Tras realizar los controles correspondientes, se incautaron varias dosis de marihuana y el rodado por falta de documentación. Colaboró con el traslado, la Guardia Local.
Cabe destacar que de manera paralela, se desplegaron controles preventivos en calles principales, espacios verdes y áreas comerciales, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y prevenir el narcomenudeo en la ciudad.
