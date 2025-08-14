Accidente de tránsito sin lesionados en Sarmiento

En horas de la tarde, personal policial se constituye sobre Ruta N° 9, a la altura del kilómetro 771, en la localidad de Sarmiento, donde se constata un accidente de tránsito protagonizado por un camión con acoplado y un automóvil. Ambos vehículos circulaban en sentido sur–norte, cuando, en circunstancias que se investigan, se produce la colisión en momentos en que el automóvil intentaba un sobrepaso. El hecho provocó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas. En el lugar se hizo presente ambulancia local, constatando la inexistencia de lesiones en los ocupantes.
