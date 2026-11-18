Córdoba volvió a ser escenario de una noche de fútbol internacional. El Estadio Mario Alberto Kempes recibió anoche nuevamente a la Selección Argentina, que goleó 7-0 a Costa Rica en su segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre.
Con un buen marco de público y el acompañamiento de los hinchas cordobeses, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tuvo una destacada actuación. Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó el resultado.
Más allá del resultado deportivo, la presentación volvió a poner en valor al Kempes como uno de los principales escenarios del país para la realización de competencias y espectáculos deportivos de alcance internacional.
Córdoba, sede de grandes eventos
La llegada de la Selección representa una nueva oportunidad para que Córdoba muestre su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa. El Mario Alberto Kempes, por sus dimensiones, instalaciones y características, es un espacio preparado para recibir acontecimientos de gran convocatoria y equipos de primer nivel.
En ese sentido, el estadio provincial constituye una infraestructura estratégica para posicionar a Córdoba dentro del calendario de grandes eventos.
La presencia del seleccionado nacional también permite fortalecer el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y la comunidad, acercando a los hinchas cordobeses a uno de los equipos más importantes del fútbol mundial.
Una historia que sigue creciendo
No es la primera vez que el Kempes recibe a la Selección Argentina frente a Costa Rica. El 11 de julio de 2011, durante la Copa América disputada en nuestro país, ambos equipos se enfrentaron en el estadio cordobés, con victoria argentina por 3-0 gracias a dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María.
Con esta nueva presentación, el escenario provincial sumó otro capítulo a su historia junto al seleccionado nacional.
De esta manera, Córdoba volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva argentina, con el Kempes como punto de encuentro y una infraestructura que continúa siendo fundamental para recibir grandes acontecimientos y proyectar a la provincia como sede de eventos de primer nivel.
Con un buen marco de público y el acompañamiento de los hinchas cordobeses, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tuvo una destacada actuación. Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó el resultado.
Más allá del resultado deportivo, la presentación volvió a poner en valor al Kempes como uno de los principales escenarios del país para la realización de competencias y espectáculos deportivos de alcance internacional.
Córdoba, sede de grandes eventos
La llegada de la Selección representa una nueva oportunidad para que Córdoba muestre su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa. El Mario Alberto Kempes, por sus dimensiones, instalaciones y características, es un espacio preparado para recibir acontecimientos de gran convocatoria y equipos de primer nivel.
En ese sentido, el estadio provincial constituye una infraestructura estratégica para posicionar a Córdoba dentro del calendario de grandes eventos.
La presencia del seleccionado nacional también permite fortalecer el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y la comunidad, acercando a los hinchas cordobeses a uno de los equipos más importantes del fútbol mundial.
Una historia que sigue creciendo
No es la primera vez que el Kempes recibe a la Selección Argentina frente a Costa Rica. El 11 de julio de 2011, durante la Copa América disputada en nuestro país, ambos equipos se enfrentaron en el estadio cordobés, con victoria argentina por 3-0 gracias a dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María.
Con esta nueva presentación, el escenario provincial sumó otro capítulo a su historia junto al seleccionado nacional.
De esta manera, Córdoba volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva argentina, con el Kempes como punto de encuentro y una infraestructura que continúa siendo fundamental para recibir grandes acontecimientos y proyectar a la provincia como sede de eventos de primer nivel.
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