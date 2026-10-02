Ya está habilitada la preventa de estacionamientos para el clásico cordobés

La empresa Caminos de las Sierras habilitó en la preventa de los estacionamientos ubicados en el Estadio Parking durante el clásico cordobés que disputarán el Club Atlético Talleres contra el Club Atlético Belgrano, el próximo domingo a las 17 hs. en el Estadio Kempes.
La estadía en las playas de estacionamiento, que estará habilitada a partir de las 14 hs, tiene un costo de 20 mil pesos para automóviles y 10 mil pesos para motocicletas. Ese valor puede abonarse con tarjeta de débito, crédito o QR.
Los interesados deberán ingresar al sitio web www.caminosdelassierras.com.ar y seguir las indicaciones. Al momento de realizar la compra se puede elegir el sector donde estacionar, en función de la zona de la ciudad desde donde quieran acceder al estadio:
• Sector Rotonda y Playa 1, para quienes accedan desde Circunvalación Sur (sentido El Tropezón – Kempes) y desde el Puente 15.
• Playas 2, 3, 4, 5 y 6, para quienes transiten desde el sector norte del anillo de Circunvalación (sentido Mujer Urbana – Kempes).
El Estadio Parking fue construido por el Gobierno de la Provincia y cuenta con 2.740 espacios distribuidos en siete playas distintas ubicadas en la zona circundante al Kempes.
La estadía en las playas de estacionamiento, que estará habilitada a partir de las 14 hs, tiene un costo de 20 mil pesos para automóviles y 10 mil pesos para motocicletas. Ese valor puede abonarse con tarjeta de débito, crédito o QR.
Los interesados deberán ingresar al sitio web www.caminosdelassierras.com.ar y seguir las indicaciones. Al momento de realizar la compra se puede elegir el sector donde estacionar, en función de la zona de la ciudad desde donde quieran acceder al estadio:
• Sector Rotonda y Playa 1, para quienes accedan desde Circunvalación Sur (sentido El Tropezón – Kempes) y desde el Puente 15.
• Playas 2, 3, 4, 5 y 6, para quienes transiten desde el sector norte del anillo de Circunvalación (sentido Mujer Urbana – Kempes).
El Estadio Parking fue construido por el Gobierno de la Provincia y cuenta con 2.740 espacios distribuidos en siete playas distintas ubicadas en la zona circundante al Kempes.
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