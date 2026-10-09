La Provincia trabaja en conjunto con Mercado Libre con programas de capacitación para emprendedores

En la localidad de Villa Maria, la Provincia capacitará a emprendedores de la ciudad que posean su propio negocio a través del programa de capacitación “Socios Emprendedores”, en conjunto con Mercado Libre y Junior Achievement Córdoba.
En tal marco, la iniciativa comenzó a partir de la presentación del programa junto al intendente de la ciudad, Eduardo Accastello, para capacitar a 80 emprendedores de la cabecera del departamento General San Martín.
La propuesta representa la puesta en marcha de una de las acciones previstas en el convenio firmado en Buenos Aires por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, con ambas entidades.
“Este programa nos permite acercar herramientas concretas a quienes emprenden en Córdoba y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico para crecer y ampliar sus mercados”, destacó Sibilla.
El programa le otorga a sus beneficiarios acceso a herramientas vinculadas al comercio electrónico, modelos de negocio y estrategias para potenciar la comercialización de sus productos y llegar a nuevos mercados.
A su turno, el intendente de Villa María destacó: “Este programa que nos trae el Ministerio de Producción es muy valioso para nuestra ciudad, estamos hablando de 80 puertas que le abrimos a nuestros emprendedores que todos los días buscan mejorar su calidad de trabajo”.
La capacitación se desarrollará de manera híbrida, con contenidos en el Campus Virtual de Junior Achievement, dos talleres presenciales de dos horas y media y tres talleres virtuales.
Preinscripciones abiertas
Las inscripciones al programa ya se encuentran abiertas y están disponibles para personas de Villa María que cuenten con un emprendimiento en marcha y busquen fortalecerlo para crecer en el comercio electrónico.
Aquellos interesados deben completar el formulario de preinscripción de Junior Achievement Córdoba, disponible en el siguiente link: https://www.tfaforms.com/5236632
La confirmación final estará a cargo de los organizadores.
Las postulaciones serán evaluadas junto con la Municipalidad de Villa María y el Gobierno de Córdoba para seleccionar a los participantes.
El cierre del ciclo está previsto para noviembre, con una jornada abierta a la comunidad que incluirá un espacio de networking, la presentación de las propuestas y el reconocimiento de las experiencias desarrolladas durante el programa.
En tal marco, la iniciativa comenzó a partir de la presentación del programa junto al intendente de la ciudad, Eduardo Accastello, para capacitar a 80 emprendedores de la cabecera del departamento General San Martín.
La propuesta representa la puesta en marcha de una de las acciones previstas en el convenio firmado en Buenos Aires por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, con ambas entidades.
“Este programa nos permite acercar herramientas concretas a quienes emprenden en Córdoba y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico para crecer y ampliar sus mercados”, destacó Sibilla.
El programa le otorga a sus beneficiarios acceso a herramientas vinculadas al comercio electrónico, modelos de negocio y estrategias para potenciar la comercialización de sus productos y llegar a nuevos mercados.
A su turno, el intendente de Villa María destacó: “Este programa que nos trae el Ministerio de Producción es muy valioso para nuestra ciudad, estamos hablando de 80 puertas que le abrimos a nuestros emprendedores que todos los días buscan mejorar su calidad de trabajo”.
La capacitación se desarrollará de manera híbrida, con contenidos en el Campus Virtual de Junior Achievement, dos talleres presenciales de dos horas y media y tres talleres virtuales.
Preinscripciones abiertas
Las inscripciones al programa ya se encuentran abiertas y están disponibles para personas de Villa María que cuenten con un emprendimiento en marcha y busquen fortalecerlo para crecer en el comercio electrónico.
Aquellos interesados deben completar el formulario de preinscripción de Junior Achievement Córdoba, disponible en el siguiente link: https://www.tfaforms.com/5236632
La confirmación final estará a cargo de los organizadores.
Las postulaciones serán evaluadas junto con la Municipalidad de Villa María y el Gobierno de Córdoba para seleccionar a los participantes.
El cierre del ciclo está previsto para noviembre, con una jornada abierta a la comunidad que incluirá un espacio de networking, la presentación de las propuestas y el reconocimiento de las experiencias desarrolladas durante el programa.
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