La Provincia refuerza la prevención en caminos rurales ante el fenómeno de El Niño

El Gobierno de Córdoba fortalece las tareas de prevención y mantenimiento de la red vial rural ante la consolidación del fenómeno climático El Niño, que continuará vigente durante los próximos meses. Las acciones apuntan a mejorar la infraestructura de drenaje, reducir el impacto de las precipitaciones y sostener la transitabilidad de los caminos en las distintas regiones de la provincia.
En este marco, la Provincia destinó $4.500 millones para atender los anegamientos registrados a comienzos de año y prevé más de $3.500 millones para afrontar eventuales contingencias climáticas durante lo que resta de 2026.
A estos recursos se suman más de $850 millones destinados a mejorar alcantarillas, desagües y cunetas, con el objetivo de optimizar la evacuación del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de la infraestructura vial rural.
Además, se asignaron más de $1.300 millones para que las regionales de los Consorcios Camineros ejecuten trabajos de reparación y mantenimiento de alcantarillas, desagües y cunetas en distintos puntos del territorio provincial.
Trabajo coordinado en el territorio
Como parte de las medidas preventivas, todos los consorcios camineros fueron notificados para realizar tareas de limpieza y puesta a punto de cunetas, alcantarillas y desagües.
Los inspectores de cada regional supervisan las intervenciones para verificar su cumplimiento y garantizar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje ante episodios de lluvias intensas.
Estas acciones permiten anticipar necesidades de mantenimiento y mejorar las condiciones de la red vial rural, especialmente en sectores con mayor riesgo de acumulación de agua.
Más de 700 kilómetros de caminos enarenados
La estrategia provincial también contempla el mejoramiento de la superficie de los caminos rurales. En este marco, se avanzó con el enarenado de más de 700 kilómetros: 200 kilómetros a través del Consorcio Caminero Único y otros 500 kilómetros mediante expedientes de mejoramiento de los consorcios camineros.
Las intervenciones tendrán especial atención en el este provincial, identificado como un sector de mayor riesgo hídrico, donde el mantenimiento de la infraestructura resulta clave para reducir las dificultades de circulación durante los períodos de mayores precipitaciones.
Recomendaciones para prevenir anegamientos
El Gobierno provincial recuerda la importancia de la colaboración de los usuarios para preservar el funcionamiento de los sistemas de drenaje. En ese sentido, solicita no arrojar residuos en alcantarillas y desagües, ya que pueden obstruir el escurrimiento del agua.
Asimismo, se recomienda evitar la circulación por caminos rurales no pavimentados durante los días de lluvia, salvo en casos vinculados con servicios esenciales, como el transporte de leche, el transporte escolar y las ambulancias. El incumplimiento de las disposiciones vigentes puede dar lugar a sanciones.
A través de estas medidas, la Provincia busca fortalecer la prevención frente a los escenarios climáticos previstos, proteger la infraestructura vial y sostener la conectividad de las comunidades rurales, así como el traslado de la producción agropecuaria.
En este marco, la Provincia destinó $4.500 millones para atender los anegamientos registrados a comienzos de año y prevé más de $3.500 millones para afrontar eventuales contingencias climáticas durante lo que resta de 2026.
A estos recursos se suman más de $850 millones destinados a mejorar alcantarillas, desagües y cunetas, con el objetivo de optimizar la evacuación del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de la infraestructura vial rural.
Además, se asignaron más de $1.300 millones para que las regionales de los Consorcios Camineros ejecuten trabajos de reparación y mantenimiento de alcantarillas, desagües y cunetas en distintos puntos del territorio provincial.
Trabajo coordinado en el territorio
Como parte de las medidas preventivas, todos los consorcios camineros fueron notificados para realizar tareas de limpieza y puesta a punto de cunetas, alcantarillas y desagües.
Los inspectores de cada regional supervisan las intervenciones para verificar su cumplimiento y garantizar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje ante episodios de lluvias intensas.
Estas acciones permiten anticipar necesidades de mantenimiento y mejorar las condiciones de la red vial rural, especialmente en sectores con mayor riesgo de acumulación de agua.
Más de 700 kilómetros de caminos enarenados
La estrategia provincial también contempla el mejoramiento de la superficie de los caminos rurales. En este marco, se avanzó con el enarenado de más de 700 kilómetros: 200 kilómetros a través del Consorcio Caminero Único y otros 500 kilómetros mediante expedientes de mejoramiento de los consorcios camineros.
Las intervenciones tendrán especial atención en el este provincial, identificado como un sector de mayor riesgo hídrico, donde el mantenimiento de la infraestructura resulta clave para reducir las dificultades de circulación durante los períodos de mayores precipitaciones.
Recomendaciones para prevenir anegamientos
El Gobierno provincial recuerda la importancia de la colaboración de los usuarios para preservar el funcionamiento de los sistemas de drenaje. En ese sentido, solicita no arrojar residuos en alcantarillas y desagües, ya que pueden obstruir el escurrimiento del agua.
Asimismo, se recomienda evitar la circulación por caminos rurales no pavimentados durante los días de lluvia, salvo en casos vinculados con servicios esenciales, como el transporte de leche, el transporte escolar y las ambulancias. El incumplimiento de las disposiciones vigentes puede dar lugar a sanciones.
A través de estas medidas, la Provincia busca fortalecer la prevención frente a los escenarios climáticos previstos, proteger la infraestructura vial y sostener la conectividad de las comunidades rurales, así como el traslado de la producción agropecuaria.
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