Calle por Calle: El lunes comienza la rehabilitación integral del Bv Chacabuco

En el marco del programa “Calle por Calle, Córdoba Mejora”, a cargo de la Provincia en coordinación con la Municipalidad de Córdoba, este lunes comenzarán los trabajos de rehabilitación integral de la calzada asfáltica en Bv. Chacabuco, entre Plaza España y Bv. Illia.
Para agilizar las tareas, durante el lunes feriado se implementará un corte total de tránsito en el sector.
A partir del martes, los trabajos continuarán en horario nocturno, con interrupciones totales y temporarias de la circulación vehicular.
La intervención comenzará en la mano este de la calzada y luego se trasladará al sector oeste, según el avance de las obras.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever recorridos alternativos para evitar demoras.
Otros frentes de rehabilitación vial
En paralelo, se desarrollan trabajos de similares características en otros puntos de la ciudad: Av. 24 de Septiembre, entre General Ortiz de Ocampo y Av. Patria; Av. General Paz y Vélez Sarsfield, entre Santa Rosa y bulevar San Juan; y Av. Vélez Sarsfield, entre Montevideo y Plaza de las Américas.
Para agilizar las tareas, durante el lunes feriado se implementará un corte total de tránsito en el sector.
A partir del martes, los trabajos continuarán en horario nocturno, con interrupciones totales y temporarias de la circulación vehicular.
La intervención comenzará en la mano este de la calzada y luego se trasladará al sector oeste, según el avance de las obras.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever recorridos alternativos para evitar demoras.
Otros frentes de rehabilitación vial
En paralelo, se desarrollan trabajos de similares características en otros puntos de la ciudad: Av. 24 de Septiembre, entre General Ortiz de Ocampo y Av. Patria; Av. General Paz y Vélez Sarsfield, entre Santa Rosa y bulevar San Juan; y Av. Vélez Sarsfield, entre Montevideo y Plaza de las Américas.
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