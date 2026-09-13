Cruz del Eje: FPA detuvo a un sujeto que reclutaba mujeres para ingresar droga a la cárcel

En el marco de una investigación dirigida por el Dr. Martín Torés Martínez, a cargo de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cruz del Eje, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un integrante de una organización narco desbaratada el pasado 13 de diciembre del 2025.
El operativo comenzó con la detención de un sujeto de 37 años en la vía pública, más precisamente en barrio Molinari de la ciudad de Cosquín. El mismo se encontraba prófugo de la justicia y contaba con un pedido de captura vigente, que luego de exhaustivas investigaciones se logró hacer efectivo.
A posterior, los oficiales de la FPA cumplimentaron dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en calle Torrijos s/n de Cosquín y culminaron con el secuestro de varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el narcomenudista se encargaba de proveer los paquetes de drogas, que eran lanzados desde casas colindantes al interior del Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje. Además, reclutaba a distintas mujeres para utilizarlas como "mulas" para el ingreso de los estupefacientes a la cárcel.
Para finalizar, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente donde fue trasladado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo comenzó con la detención de un sujeto de 37 años en la vía pública, más precisamente en barrio Molinari de la ciudad de Cosquín. El mismo se encontraba prófugo de la justicia y contaba con un pedido de captura vigente, que luego de exhaustivas investigaciones se logró hacer efectivo.
A posterior, los oficiales de la FPA cumplimentaron dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en calle Torrijos s/n de Cosquín y culminaron con el secuestro de varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el narcomenudista se encargaba de proveer los paquetes de drogas, que eran lanzados desde casas colindantes al interior del Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje. Además, reclutaba a distintas mujeres para utilizarlas como "mulas" para el ingreso de los estupefacientes a la cárcel.
Para finalizar, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente donde fue trasladado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario