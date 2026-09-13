Cordobeses en Alerta: Dos dogos sueltos fueron puestos a resguardo tras una alerta de vecinos

Una alerta ingresada a través de Cordobeses en Alerta permitió activar un operativo ante la presencia de dos perros dogos sueltos en la zona de Bartolomé James y Carlos Pérez Correa, en barrio Márques de Sobremonte.
El aviso fue recibido este jueves a las 16:27 y, diez minutos después, un móvil de Cordobeses en Alerta arribó al lugar para verificar la situación y controlar el sector hasta la llegada del CAP.
Posteriormente, ambos canes, de color blanco, fueron reducidos y contenidos. Personal de Policía Ambiental se hizo presente en el sector y trasladó a los animales a la comisaría correspondiente, donde quedaron bajo resguardo.
La intervención contó con la participación de personal de Cordobeses en Alerta y de Policía Ambiental, y permitió dar respuesta ante una situación que generaba preocupación entre los vecinos del sector.
El aviso fue recibido este jueves a las 16:27 y, diez minutos después, un móvil de Cordobeses en Alerta arribó al lugar para verificar la situación y controlar el sector hasta la llegada del CAP.
Posteriormente, ambos canes, de color blanco, fueron reducidos y contenidos. Personal de Policía Ambiental se hizo presente en el sector y trasladó a los animales a la comisaría correspondiente, donde quedaron bajo resguardo.
La intervención contó con la participación de personal de Cordobeses en Alerta y de Policía Ambiental, y permitió dar respuesta ante una situación que generaba preocupación entre los vecinos del sector.
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