Córdoba se prepara para la quinta edición del Congreso Internacional de Maíz

Córdoba será sede de la quinta edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM), espacio que reunirá a productores, técnicos, profesionales, empresas, investigadores y referentes de toda la cadena productiva para abordar los principales desafíos de la campaña 2026/27.
La próxima campaña presenta retos productivos y sanitarios clave, vinculados a la evolución hídrica y la presencia de la chicharrita.
Frente a este escenario, el encuentro propone una agenda orientada a brindar herramientas y conocimientos estratégicos para la toma de decisiones antes de ingresar al lote.
Sobre la trascendencia del cereal para la producción y las economías regionales, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó: «Entender al cultivo de manera sistémica permite conocer la importancia que tiene para cada comunidad, ya sea por su conversión en proteína animal o su agregado de valor industrial y biocombustibles. La agricultura moderna es impensada sin maíz».
En Córdoba, el maíz ocupa un lugar estratégico en el complejo agroalimentario. La provincia es una de las principales provincias productoras del cereal y su importancia excede ampliamente la producción de granos.
El maíz es un insumo central para la ganadería, la producción de carne, la lechería y distintas cadenas de transformación y agregado de valor como biocombustibles.
Los principales ejes del Congreso
• Sanidad y clima: Fechas de siembra, monitoreo de la chicharrita (Spiroplasma) y perspectivas meteorológicas para la campaña.
• Nutrición y protección de cultivos: Estrategias de fertilización, manejo en suelos restrictivos y alternativas para el control de malezas resistentes.
• Tecnología e Inteligencia Artificial: Nuevos materiales genéticos, herramientas de agricultura de precisión y aplicaciones de IA al manejo de los cultivos.
• Mirada integral y diversificación: Agregado de valor, biocombustibles y la incorporación del girasol como cultivo invitado para analizar su rol en las rotaciones agrícolas.
El evento contará también con la participación de destacados referentes del sector productivo, económico y político, entre ellos Gustavo Idígoras, Enrique Erize, Daniel Urcía, Gustavo Ferraris, Andrea Lardone y Osvaldo Luna.
La inscripción es gratuita pero con cupos limitados. Para registrarse y obtener más información, ingresar en www.congresointernacionaldemaiz.com.ar
La próxima campaña presenta retos productivos y sanitarios clave, vinculados a la evolución hídrica y la presencia de la chicharrita.
Frente a este escenario, el encuentro propone una agenda orientada a brindar herramientas y conocimientos estratégicos para la toma de decisiones antes de ingresar al lote.
Sobre la trascendencia del cereal para la producción y las economías regionales, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó: «Entender al cultivo de manera sistémica permite conocer la importancia que tiene para cada comunidad, ya sea por su conversión en proteína animal o su agregado de valor industrial y biocombustibles. La agricultura moderna es impensada sin maíz».
En Córdoba, el maíz ocupa un lugar estratégico en el complejo agroalimentario. La provincia es una de las principales provincias productoras del cereal y su importancia excede ampliamente la producción de granos.
El maíz es un insumo central para la ganadería, la producción de carne, la lechería y distintas cadenas de transformación y agregado de valor como biocombustibles.
Los principales ejes del Congreso
• Sanidad y clima: Fechas de siembra, monitoreo de la chicharrita (Spiroplasma) y perspectivas meteorológicas para la campaña.
• Nutrición y protección de cultivos: Estrategias de fertilización, manejo en suelos restrictivos y alternativas para el control de malezas resistentes.
• Tecnología e Inteligencia Artificial: Nuevos materiales genéticos, herramientas de agricultura de precisión y aplicaciones de IA al manejo de los cultivos.
• Mirada integral y diversificación: Agregado de valor, biocombustibles y la incorporación del girasol como cultivo invitado para analizar su rol en las rotaciones agrícolas.
El evento contará también con la participación de destacados referentes del sector productivo, económico y político, entre ellos Gustavo Idígoras, Enrique Erize, Daniel Urcía, Gustavo Ferraris, Andrea Lardone y Osvaldo Luna.
La inscripción es gratuita pero con cupos limitados. Para registrarse y obtener más información, ingresar en www.congresointernacionaldemaiz.com.ar
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