martes, 22 de septiembre de 2026

Córdoba se prepara para la quinta edición del Congreso Internacional de Maíz

Córdoba será sede de la quinta edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM), espacio que reunirá a productores, técnicos, profesionales, empresas, investigadores y referentes de toda la cadena productiva para abordar los principales desafíos de la campaña 2026/27.
La próxima campaña presenta retos productivos y sanitarios clave, vinculados a la evolución hídrica y la presencia de la chicharrita.
Frente a este escenario, el encuentro propone una agenda orientada a brindar herramientas y conocimientos estratégicos para la toma de decisiones antes de ingresar al lote.
Sobre la trascendencia del cereal para la producción y las economías regionales, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó: «Entender al cultivo de manera sistémica permite conocer la importancia que tiene para cada comunidad, ya sea por su conversión en proteína animal o su agregado de valor industrial y biocombustibles. La agricultura moderna es impensada sin maíz».
En Córdoba, el maíz ocupa un lugar estratégico en el complejo agroalimentario. La provincia es una de las principales provincias productoras del cereal y su importancia excede ampliamente la producción de granos.
El maíz es un insumo central para la ganadería, la producción de carne, la lechería y distintas cadenas de transformación y agregado de valor como biocombustibles.
Los principales ejes del Congreso
Sanidad y clima: Fechas de siembra, monitoreo de la chicharrita (Spiroplasma) y perspectivas meteorológicas para la campaña.
Nutrición y protección de cultivos: Estrategias de fertilización, manejo en suelos restrictivos y alternativas para el control de malezas resistentes.
Tecnología e Inteligencia Artificial: Nuevos materiales genéticos, herramientas de agricultura de precisión y aplicaciones de IA al manejo de los cultivos.
Mirada integral y diversificación: Agregado de valor, biocombustibles y la incorporación del girasol como cultivo invitado para analizar su rol en las rotaciones agrícolas.
El evento contará también con la participación de destacados referentes del sector productivo, económico y político, entre ellos Gustavo Idígoras, Enrique Erize, Daniel Urcía, Gustavo Ferraris, Andrea Lardone y Osvaldo Luna.
La inscripción es gratuita pero con cupos limitados. Para registrarse y obtener más información, ingresar en www.congresointernacionaldemaiz.com.ar


Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Uploaded Image
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)