Valle de Punilla: está contenido el incendio en la zona de La Manga

Con la caída del sol, se logró contener el incendio desatado en la zona de La Manga, cerca de Charbonier.
Las llamas afectaron una zona de pastizales, monte bajo y caserío disperso. El sector permanece con perímetros muy inestables.
En el combate del incendio participaron unidades del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), con despliegue en Capilla del Monte y en la región de Punilla, además de los cuarteles de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, Cruz del Eje, San Marcos, Los Cocos, La Falda, La Cumbre y Villa Giardino.
Las llamas afectaron una zona de pastizales, monte bajo y caserío disperso. El sector permanece con perímetros muy inestables.
En el combate del incendio participaron unidades del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), con despliegue en Capilla del Monte y en la región de Punilla, además de los cuarteles de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, Cruz del Eje, San Marcos, Los Cocos, La Falda, La Cumbre y Villa Giardino.
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