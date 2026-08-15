Tres detenidos por robar cableado subterráneo mientras realizaban tareas de mantenimiento

Personal policial del programa Cordobeses en Alerta logró la aprehensión de tres hombres mayores de edad, quienes se encontraban realizando tareas de mantenimiento de postes de luz y fueron sorprendidos cortando cableado subterráneo con una sierra manual.
Ocurrió en barrio El Mirador, en la intersección de las calles Acosta y Ariza.
Ante las contradicciones en sus dichos, los efectivos se comunicaron con el encargado de la empresa, quien informó que los empleados solo debían realizar tareas de mantenimiento de postes y no estaban autorizados a manipular el cableado.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron aproximadamente 150 metros de cable, una sierra manual, una pinza, una escalera y un camión grúa, entre otros elementos.
Los tres aprehendidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.
234 barrios de la ciudad ya son parte de Cordobeses en Alerta
El gobernador Martín Llaryora anunció a fines de julio la incorporación de 90 nuevos barrios de la capital provincial al programa Cordobeses en Alerta.
De esta manera, ya son 234 los barrios de la ciudad de Córdoba cuyos vecinos cuentan con esta herramienta clave para la prevención del delito.
El mandatario provincial también confirmó la incorporación de 200 nuevos móviles, duplicando la flota actual, completando así un total de 400 vehículos destinados al patrullaje para fortalecer la presencia territorial y la prevención del delito.
Cómo adherirse
• Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
• Hacer clic en el botón y completar el formulario.
• Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
• Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Ocurrió en barrio El Mirador, en la intersección de las calles Acosta y Ariza.
Ante las contradicciones en sus dichos, los efectivos se comunicaron con el encargado de la empresa, quien informó que los empleados solo debían realizar tareas de mantenimiento de postes y no estaban autorizados a manipular el cableado.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron aproximadamente 150 metros de cable, una sierra manual, una pinza, una escalera y un camión grúa, entre otros elementos.
Los tres aprehendidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.
234 barrios de la ciudad ya son parte de Cordobeses en Alerta
El gobernador Martín Llaryora anunció a fines de julio la incorporación de 90 nuevos barrios de la capital provincial al programa Cordobeses en Alerta.
De esta manera, ya son 234 los barrios de la ciudad de Córdoba cuyos vecinos cuentan con esta herramienta clave para la prevención del delito.
El mandatario provincial también confirmó la incorporación de 200 nuevos móviles, duplicando la flota actual, completando así un total de 400 vehículos destinados al patrullaje para fortalecer la presencia territorial y la prevención del delito.
Cómo adherirse
• Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
• Hacer clic en el botón y completar el formulario.
• Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
• Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario