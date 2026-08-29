Embalse: avanza una nueva línea de media tensión con tecnología única en el país

La construcción de la nueva línea de media tensión en Embalse, en el departamento Calamuchita, avanza a buen ritmo: la obra ya registra un avance del 57%, de acuerdo con el plazo de ejecución.
La nueva infraestructura contempla una traza de 3,7 kilómetros con postación de hormigón armado, tensión de línea de 13,2 kV y cableado protegido de aluminio de tipo compacto, con disposición apta para simple y doble terna.
El trazado se inicia en la Estación Transformadora «Fitz Simón» y se extiende por la ruta provincial N°5 hasta calle El Quebracho.
El proyecto fue adjudicado con un plazo de ejecución de 365 días y responde a una necesidad histórica del sistema eléctrico local: el crecimiento demográfico y turístico de Embalse había generado elevadas caídas de tensión, cortes imprevistos de suministro y limitaciones en la transmisión de potencia.
El seguimiento técnico de la obra está a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que realiza inspecciones mensuales para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y el ritmo de ejecución previsto.
El alcance de la obra beneficia directamente a los vecinos, comercios, industrias y prestadores turísticos de Embalse y su zona de influencia en el departamento Calamuchita. La nueva línea no solo garantizará mayor estabilidad y seguridad en el suministro eléctrico, sino que además incorpora cables de fibra óptica integrados al tendido, lo que ampliará la conectividad digital de la región serrana, potenciando las oportunidades de la economía local. A su vez, se construirá un Centro de Distribución Reducido (CDR) que habilitará la teleoperación y el monitoreo en tiempo real del sistema eléctrico.
Lo que distingue a esta obra es su tipo constructivo que la hace única en el país: se trata de la primera línea de media tensión compacta en Argentina que incorpora fibra óptica integrada directamente en el fiador de acero que sostiene el cable. A diferencia de las configuraciones tradicionales -donde la fibra óptica se tiende por debajo de la línea de energía, exponiendo al personal de mantenimiento a riesgos eléctricos graves-, esta solución embebe la fibra dentro del mensajero metálico, haciéndola físicamente inseparable de la estructura portante.
El subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, destacó la dimensión de seguridad que esto implica: «para que se caiga la fibra se tiene que caer la línea, imposible, es de acero», y subrayó que «nunca el trabajador está expuesto a la tensión, primero porque es compacta y además aislada».
La innovación no es menor: históricamente, las intervenciones sobre tendidos de fibra óptica convencionales han registrado accidentes fatales en el país.
Esta configuración, además de blindar la conectividad ante contingencias climáticas, establece un nuevo estándar constructivo para la distribución eléctrica provincial y nacional.
También señaló que la nueva línea «es una solución integral para una red que venía muy exigida, y que ahora podrá garantizar energía más estable y segura para vecinos, industrias y prestadores turísticos. Conectamos al interior del interior e iluminamos futuro», sintetizó.
Esta obra se enmarca en el plan integral de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.
La nueva infraestructura contempla una traza de 3,7 kilómetros con postación de hormigón armado, tensión de línea de 13,2 kV y cableado protegido de aluminio de tipo compacto, con disposición apta para simple y doble terna.
El trazado se inicia en la Estación Transformadora «Fitz Simón» y se extiende por la ruta provincial N°5 hasta calle El Quebracho.
El proyecto fue adjudicado con un plazo de ejecución de 365 días y responde a una necesidad histórica del sistema eléctrico local: el crecimiento demográfico y turístico de Embalse había generado elevadas caídas de tensión, cortes imprevistos de suministro y limitaciones en la transmisión de potencia.
El seguimiento técnico de la obra está a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que realiza inspecciones mensuales para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y el ritmo de ejecución previsto.
El alcance de la obra beneficia directamente a los vecinos, comercios, industrias y prestadores turísticos de Embalse y su zona de influencia en el departamento Calamuchita. La nueva línea no solo garantizará mayor estabilidad y seguridad en el suministro eléctrico, sino que además incorpora cables de fibra óptica integrados al tendido, lo que ampliará la conectividad digital de la región serrana, potenciando las oportunidades de la economía local. A su vez, se construirá un Centro de Distribución Reducido (CDR) que habilitará la teleoperación y el monitoreo en tiempo real del sistema eléctrico.
Lo que distingue a esta obra es su tipo constructivo que la hace única en el país: se trata de la primera línea de media tensión compacta en Argentina que incorpora fibra óptica integrada directamente en el fiador de acero que sostiene el cable. A diferencia de las configuraciones tradicionales -donde la fibra óptica se tiende por debajo de la línea de energía, exponiendo al personal de mantenimiento a riesgos eléctricos graves-, esta solución embebe la fibra dentro del mensajero metálico, haciéndola físicamente inseparable de la estructura portante.
El subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, destacó la dimensión de seguridad que esto implica: «para que se caiga la fibra se tiene que caer la línea, imposible, es de acero», y subrayó que «nunca el trabajador está expuesto a la tensión, primero porque es compacta y además aislada».
La innovación no es menor: históricamente, las intervenciones sobre tendidos de fibra óptica convencionales han registrado accidentes fatales en el país.
Esta configuración, además de blindar la conectividad ante contingencias climáticas, establece un nuevo estándar constructivo para la distribución eléctrica provincial y nacional.
También señaló que la nueva línea «es una solución integral para una red que venía muy exigida, y que ahora podrá garantizar energía más estable y segura para vecinos, industrias y prestadores turísticos. Conectamos al interior del interior e iluminamos futuro», sintetizó.
Esta obra se enmarca en el plan integral de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario