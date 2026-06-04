Mundial 2026: recomendaciones sanitarias para quienes viajen a México, Canadá y Estados Unidos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del área de Medicina del Viajero, junto al Departamento de Inmunizaciones y la Sociedad de Infectología de Córdoba, brindó una serie de recomendaciones sanitarias para quienes viajen a México, Canadá y Estados Unidos con motivo del Mundial de Fútbol 2026.
Antes de viajar, se aconseja realizar una consulta con el profesional de cabecera o con un referente de Medicina del Viajero. En esa instancia, es importante revisar el carné de vacunación y actualizar los esquemas correspondientes, de acuerdo con la edad, el estado de salud, el destino, las actividades previstas y el tiempo de estadía.
Vacunas recomendadas
En relación con la vacunación, y ante el aumento de casos de sarampión a nivel mundial, el Departamento de Inmunizaciones recomienda que toda persona que viaje cuente con al menos dos dosis registradas de vacuna con componente contra el sarampión, doble o triple viral, o con una serología IgG positiva previa que demuestre inmunidad.
En caso de ser necesario completar el esquema, debe considerarse un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ambas dosis.
Además, se aconseja que toda persona de 6 meses de edad o más, sin antecedente comprobable de vacunación o inmunidad, reciba la vacuna al menos dos semanas antes del viaje. Para consultar el esquema recomendado según la edad, se puede ingresar a la web del Ministerio de Salud.
Otras vacunas que pueden indicarse, según el destino, las actividades a realizar y el tiempo de permanencia, son hepatitis A, fiebre tifoidea y rabia, especialmente en caso de estadías prolongadas, actividades al aire libre o posible contacto con animales.
En cuanto a la vacuna contra la fiebre amarilla, no está recomendada para estos destinos ni se requiere habitualmente para el ingreso a México, Canadá o Estados Unidos. De todos modos, se sugiere verificar los requisitos sanitarios vigentes según el itinerario completo y las escalas previstas.
Precauciones generales para una estadía segura
También se recomienda preparar un botiquín con elementos básicos para utilizar ante heridas o síntomas leves durante el viaje. Se aconseja llevarlo dividido entre el equipaje de mano y el equipaje despachado.
El botiquín puede incluir analgésicos, antihistamínicos, sales de rehidratación oral, medicación indicada por el profesional en la consulta previaje y los medicamentos de uso habitual, acompañados por la receta correspondiente y con el nombre de las drogas originales.
Durante la estadía, es fundamental mantener una adecuada hidratación, especialmente en jornadas de altas temperaturas o exposición prolongada al sol. En lugares donde no esté garantizada la potabilidad del agua, se recomienda consumir agua segura, preferentemente embotellada, y evitar el hielo si se desconoce su procedencia.
En cuanto a la alimentación, se aconseja evitar puestos callejeros o alimentos de dudosa procedencia. Es preferible consumir comidas completamente cocidas, frutas peladas y mantener una correcta higiene de manos, con lavado frecuente, especialmente antes de comer y después de ir al baño.
Estas medidas permiten reducir el riesgo de diarrea del viajero y otras enfermedades transmitidas por agua o alimentos.
Prevención de picaduras y exposición al calor
En México existen zonas con transmisión de malaria, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos. Las áreas de riesgo incluyen Campeche, Chiapas y el sur del estado de Chihuahua. Por ese motivo, quienes tengan previsto trasladarse a esas zonas deben consultar previamente con un profesional de salud para recibir indicaciones específicas.
Para prevenir picaduras de insectos y protegerse de la exposición solar, se recomienda utilizar ropa liviana, de colores claros y, cuando sea posible, prendas que cubran brazos y piernas.
También se aconseja aplicar protector solar con factor adecuado según la edad, el tipo de piel y el tiempo de exposición. El repelente debe contener DEET entre 25% y 50%, y aplicarse cada cuatro a seis horas, según indicación del producto.
El orden correcto de aplicación es primero el protector solar y, luego de 15 o 20 minutos, el repelente para insectos.
Cuándo consultar
Se debe consultar al servicio de salud más cercano si, durante el viaje o dentro del mes posterior al regreso, se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, manchas en la piel, diarrea, náuseas o vómitos.
Más información y consultas
Las personas interesadas pueden solicitar una consulta con el área de Medicina del Viajero del Hospital Misericordia, al menos un mes antes del viaje, a través del WhatsApp 351 632-1510 o por correo electrónico a infecto.viajes.hmisericordia@gmail.com.
También se puede consultar el listado de vacunatorios provinciales en la web del Ministerio de Salud:
https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/
Antes de viajar, se aconseja realizar una consulta con el profesional de cabecera o con un referente de Medicina del Viajero. En esa instancia, es importante revisar el carné de vacunación y actualizar los esquemas correspondientes, de acuerdo con la edad, el estado de salud, el destino, las actividades previstas y el tiempo de estadía.
Vacunas recomendadas
En relación con la vacunación, y ante el aumento de casos de sarampión a nivel mundial, el Departamento de Inmunizaciones recomienda que toda persona que viaje cuente con al menos dos dosis registradas de vacuna con componente contra el sarampión, doble o triple viral, o con una serología IgG positiva previa que demuestre inmunidad.
En caso de ser necesario completar el esquema, debe considerarse un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ambas dosis.
Además, se aconseja que toda persona de 6 meses de edad o más, sin antecedente comprobable de vacunación o inmunidad, reciba la vacuna al menos dos semanas antes del viaje. Para consultar el esquema recomendado según la edad, se puede ingresar a la web del Ministerio de Salud.
Otras vacunas que pueden indicarse, según el destino, las actividades a realizar y el tiempo de permanencia, son hepatitis A, fiebre tifoidea y rabia, especialmente en caso de estadías prolongadas, actividades al aire libre o posible contacto con animales.
En cuanto a la vacuna contra la fiebre amarilla, no está recomendada para estos destinos ni se requiere habitualmente para el ingreso a México, Canadá o Estados Unidos. De todos modos, se sugiere verificar los requisitos sanitarios vigentes según el itinerario completo y las escalas previstas.
Precauciones generales para una estadía segura
También se recomienda preparar un botiquín con elementos básicos para utilizar ante heridas o síntomas leves durante el viaje. Se aconseja llevarlo dividido entre el equipaje de mano y el equipaje despachado.
El botiquín puede incluir analgésicos, antihistamínicos, sales de rehidratación oral, medicación indicada por el profesional en la consulta previaje y los medicamentos de uso habitual, acompañados por la receta correspondiente y con el nombre de las drogas originales.
Durante la estadía, es fundamental mantener una adecuada hidratación, especialmente en jornadas de altas temperaturas o exposición prolongada al sol. En lugares donde no esté garantizada la potabilidad del agua, se recomienda consumir agua segura, preferentemente embotellada, y evitar el hielo si se desconoce su procedencia.
En cuanto a la alimentación, se aconseja evitar puestos callejeros o alimentos de dudosa procedencia. Es preferible consumir comidas completamente cocidas, frutas peladas y mantener una correcta higiene de manos, con lavado frecuente, especialmente antes de comer y después de ir al baño.
Estas medidas permiten reducir el riesgo de diarrea del viajero y otras enfermedades transmitidas por agua o alimentos.
Prevención de picaduras y exposición al calor
En México existen zonas con transmisión de malaria, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos. Las áreas de riesgo incluyen Campeche, Chiapas y el sur del estado de Chihuahua. Por ese motivo, quienes tengan previsto trasladarse a esas zonas deben consultar previamente con un profesional de salud para recibir indicaciones específicas.
Para prevenir picaduras de insectos y protegerse de la exposición solar, se recomienda utilizar ropa liviana, de colores claros y, cuando sea posible, prendas que cubran brazos y piernas.
También se aconseja aplicar protector solar con factor adecuado según la edad, el tipo de piel y el tiempo de exposición. El repelente debe contener DEET entre 25% y 50%, y aplicarse cada cuatro a seis horas, según indicación del producto.
El orden correcto de aplicación es primero el protector solar y, luego de 15 o 20 minutos, el repelente para insectos.
Cuándo consultar
Se debe consultar al servicio de salud más cercano si, durante el viaje o dentro del mes posterior al regreso, se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, manchas en la piel, diarrea, náuseas o vómitos.
Más información y consultas
Las personas interesadas pueden solicitar una consulta con el área de Medicina del Viajero del Hospital Misericordia, al menos un mes antes del viaje, a través del WhatsApp 351 632-1510 o por correo electrónico a infecto.viajes.hmisericordia@gmail.com.
También se puede consultar el listado de vacunatorios provinciales en la web del Ministerio de Salud:
https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario