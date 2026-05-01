Seguridad deportiva: Belgrano ya clasificado recibe a Sarmiento en Alberdi

El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, comunicó este miércoles los alcances del diagrama de seguridad planificado para el partido entre Belgrano y Sarmiento de Junín, a disputarse el próximo domingo a partir de las 16 en el Julio César Villagra.
La novena fecha del Torneo había sido suspendida por AFA en marzo y reprogramada para el primer fin de semana de mayo, en una instancia que definirá el total de los 16 clasificados que seguirán compitiendo por el título del Apertura de la Liga Profesional.
Los portones de calles Hualfin, La Rioja y Arturo Orgaz se abrirán para el ingreso del público a las 14 horas contando con la supervisión de los operadores del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura Córdoba, ante lo cual será obligatoria la portación del Documento Nacional de Identidad.
Efectivos de la Policía de Córdoba, FPA, Bomberos y seguridad privada, además de personal de salud, tres ambulancias, Defensa Civil y rescatistas serán parte del operativo previsto, como así también los miembros de las áreas designadas por la Municipalidad de Córdoba.
La delegación del club Celeste se alojará en el Hotel Quinto Centenario y la de Sarmiento de Junín, en el Hotel Neper de barrio Villa Belgrano. Ambos equipos ingresarán al Gigante por el portón N° 8.
Racing – Deportivo Madryn
Por la fecha 12 del Torneo de la Primera Nacional, el mismo domingo a las 17 horas en el barrio Nueva Italia, Racing será local de Deportivo Madryn, club ubicado en la provincia de Chubut, a unos 1380 kilómetros de distancia de esta capital.
Para este encuentro, la apertura de portones del Miguel Sancho fue fijada para a las 15:30 horas.
El equipo cordobés con su cuerpo técnico pernoctará en el Hotel King Davis, en tanto que los chubutenses lo harán en el Complejo Norte de la localidad de Río Segundo.
Para ambos cotejos -que se disputarán sin público visitante- estarán permitidas las banderas 2×1, tirantes, instrumentos de viento y de percusión y se mantiene la prohibición del ingreso con armas, bebidas alcohólicas, carteles que impliquen discriminación o puedan incitar a la violencia, elementos pirotécnicos y bengalas, entre otros.
La novena fecha del Torneo había sido suspendida por AFA en marzo y reprogramada para el primer fin de semana de mayo, en una instancia que definirá el total de los 16 clasificados que seguirán compitiendo por el título del Apertura de la Liga Profesional.
Los portones de calles Hualfin, La Rioja y Arturo Orgaz se abrirán para el ingreso del público a las 14 horas contando con la supervisión de los operadores del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura Córdoba, ante lo cual será obligatoria la portación del Documento Nacional de Identidad.
Efectivos de la Policía de Córdoba, FPA, Bomberos y seguridad privada, además de personal de salud, tres ambulancias, Defensa Civil y rescatistas serán parte del operativo previsto, como así también los miembros de las áreas designadas por la Municipalidad de Córdoba.
La delegación del club Celeste se alojará en el Hotel Quinto Centenario y la de Sarmiento de Junín, en el Hotel Neper de barrio Villa Belgrano. Ambos equipos ingresarán al Gigante por el portón N° 8.
Racing – Deportivo Madryn
Por la fecha 12 del Torneo de la Primera Nacional, el mismo domingo a las 17 horas en el barrio Nueva Italia, Racing será local de Deportivo Madryn, club ubicado en la provincia de Chubut, a unos 1380 kilómetros de distancia de esta capital.
Para este encuentro, la apertura de portones del Miguel Sancho fue fijada para a las 15:30 horas.
El equipo cordobés con su cuerpo técnico pernoctará en el Hotel King Davis, en tanto que los chubutenses lo harán en el Complejo Norte de la localidad de Río Segundo.
Para ambos cotejos -que se disputarán sin público visitante- estarán permitidas las banderas 2×1, tirantes, instrumentos de viento y de percusión y se mantiene la prohibición del ingreso con armas, bebidas alcohólicas, carteles que impliquen discriminación o puedan incitar a la violencia, elementos pirotécnicos y bengalas, entre otros.
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