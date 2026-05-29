Investigación por la desaparición de la menor en ciudad de Córdoba

La Fiscalia de Instrucción 13 de la ciudad de Córdoba, en conjunto con todas las dependencias del MPF y la Policía de la Provincia de Córdoba, se encuentran avocados con prioridad a la investigación por la desaparición de la adolescente Agostina Vega de 14 años. Se hace saber que no habrá otra información hasta que el desarrollo de la causa lo permita, lo que se hará saber a todos los medios de comunicación. Ello, en el afán de no perjudicar las actividades que se encuentran desarrollando y a cumplimentar.
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