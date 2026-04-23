Riego para la producción agropecuaria: Córdoba dispuso cómo tramitar la rebaja del IVA

El Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso el procedimiento para que los productores agropecuarios que posean sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial puedan solicitar la aplicación de la alícuota diferenciada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el servicio de energía eléctrica, que reduce el gravamen del 27% al 10,5%.
El procedimiento se acordó en la reunión de trabajo en la cual participaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto a sus equipos técnicos; el presidente de Epec, Claudio Puértolas, el presidente de Erspe, José Luis Scarlatto; autoridades de la Federación de Cooperativas, del Consorcio de Regantes, INTA, entidades agropecuarias entre otras.
La medida se enmarca en la Ley de Modernización Laboral, mediante la cual se incorporaron beneficios fiscales orientados a promover la inversión productiva en el sector agropecuario (artículo 28, inciso M).
La baja de la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego tiene un impacto directo en la reducción de los costos productivos.
Cómo acceder al beneficio
La gestión ya se puede realizar a través del formulario habilitado en la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi), con carácter de declaración jurada.
El Ministerio de Bioagroindustria será el encargado de recepcionar las solicitudes de los productores regantes y confeccionar una base de datos que permita identificar a los beneficiarios alcanzados por la alícuota diferenciada.
Por su parte, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) notificará a las prestadoras del servicio eléctrico de la totalidad del territorio provincial (Empresa Provincial de Energía de Córdoba y las cooperativas eléctricas), el listado de productores que hayan solicitado el beneficio, a fin de que apliquen la reducción del IVA en las correspondientes liquidaciones del servicio.
Con esta medida, Córdoba avanza en la implementación de herramientas concretas que permiten trasladar a los usuarios beneficios fiscales, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y acompañando el desarrollo productivo provincial.
El procedimiento se acordó en la reunión de trabajo en la cual participaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto a sus equipos técnicos; el presidente de Epec, Claudio Puértolas, el presidente de Erspe, José Luis Scarlatto; autoridades de la Federación de Cooperativas, del Consorcio de Regantes, INTA, entidades agropecuarias entre otras.
La medida se enmarca en la Ley de Modernización Laboral, mediante la cual se incorporaron beneficios fiscales orientados a promover la inversión productiva en el sector agropecuario (artículo 28, inciso M).
La baja de la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego tiene un impacto directo en la reducción de los costos productivos.
Cómo acceder al beneficio
La gestión ya se puede realizar a través del formulario habilitado en la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi), con carácter de declaración jurada.
El Ministerio de Bioagroindustria será el encargado de recepcionar las solicitudes de los productores regantes y confeccionar una base de datos que permita identificar a los beneficiarios alcanzados por la alícuota diferenciada.
Por su parte, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) notificará a las prestadoras del servicio eléctrico de la totalidad del territorio provincial (Empresa Provincial de Energía de Córdoba y las cooperativas eléctricas), el listado de productores que hayan solicitado el beneficio, a fin de que apliquen la reducción del IVA en las correspondientes liquidaciones del servicio.
Con esta medida, Córdoba avanza en la implementación de herramientas concretas que permiten trasladar a los usuarios beneficios fiscales, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y acompañando el desarrollo productivo provincial.
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