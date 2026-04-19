Hurto y posterior hallazgo de motocicleta en San José de la Dormida

En la fecha y en horas de la mañana, se tomó conocimiento mediante llamado telefónico sobre la sustracción de una motocicleta Corven 150 cc, color blanco y negro, ocurrida alrededor de las 06:00 hs. El rodado se encontraba en la vía pública, sin medidas de seguridad, en B° Evita de la localidad de San José de la Dormida.
Ante ello, personal policial (Brigada de Investigaciones) inició tareas investigativas y de rastrillaje en la zona. Como resultado, siendo las 10:10 hs, se logró el hallazgo del rodado en Camino a las Cortaderas, San José de la Dormida. La motocicleta se encontraba parcialmente desarmada.
En el hecho interviene la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.
Ante ello, personal policial (Brigada de Investigaciones) inició tareas investigativas y de rastrillaje en la zona. Como resultado, siendo las 10:10 hs, se logró el hallazgo del rodado en Camino a las Cortaderas, San José de la Dormida. La motocicleta se encontraba parcialmente desarmada.
En el hecho interviene la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.
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