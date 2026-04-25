El Córdoba Cerca Tuyo llega a Villa General Belgrano con trámites, servicios y actividades para toda la familia

Este sábado 25 y domingo 26 de abril, de 15 a 19 horas, el programa “Córdoba Cerca Tuyo” desembarcará en la localidad de Villa General Belgrano, con una jornada de servicios, atención ciudadana y actividades recreativas frente a la Plaza José Hernandez, con entrada libre y gratuita.
La propuesta, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, busca acercar herramientas del Estado provincial y generar espacios de encuentro con la comunidad.
Servicios y gestiones
El Centro de Atención al Ciudadano, permitirá realizar gestiones como recuperar cuentas de CiDi, actualizar datos de contacto, validar identidad, gestionar la Firma Digital y recibir orientación para inscribirse a PAICor o a las capacitaciones del Campus Córdoba.
Diferentes áreas estarán presentes para brindar atención directa a los vecinos: el Registro Civil Móvil del Ministerio de Justicia y Trabajo posibilitará tramitar DNI y pasaporte, mientras que la Secretaría de Transporte ofrecerá la inscripción a boletos gratuitos y programas de movilidad.
El Ministerio de Salud dispondrá de servicios de vacunación del calendario nacional, consejería en salud bucal, testeos ITS, y orientación del programa de Protección de la Embarazada y su Bebé. Además, habrá vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas.
Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo acompañará con espacios para emprendedores y asesoramiento de programas como Banco de la Gente, y la Fundación Banco de Córdoba.
La jornada contará también con la participación de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) llevando una propuesta cultural, además de asesoramiento y difusión de las carreras, de los talleres libres para niños, adolescentes y adultos.
Actividades recreativas, culturales y shows en vivo
La propuesta incluirá espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia. Habrá asistencia al turista, Bus Gamer equipado con simuladores y consolas, y la Agencia Córdoba Cultura sumará su domo inflable con juegos infantiles. También canchas de mini fútbol, clases de zumba, sorteos y puntos de hidratación
Córdoba Cerca Tuyo es una iniciativa que recorre distintas localidades acercando trámites, programas y experiencias culturales para que las y los cordobeses accedan de manera rápida y directa a los servicios del Estado. Recordá llevar el DNI para realizar todos los trámites.
La propuesta, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, busca acercar herramientas del Estado provincial y generar espacios de encuentro con la comunidad.
Servicios y gestiones
El Centro de Atención al Ciudadano, permitirá realizar gestiones como recuperar cuentas de CiDi, actualizar datos de contacto, validar identidad, gestionar la Firma Digital y recibir orientación para inscribirse a PAICor o a las capacitaciones del Campus Córdoba.
Diferentes áreas estarán presentes para brindar atención directa a los vecinos: el Registro Civil Móvil del Ministerio de Justicia y Trabajo posibilitará tramitar DNI y pasaporte, mientras que la Secretaría de Transporte ofrecerá la inscripción a boletos gratuitos y programas de movilidad.
El Ministerio de Salud dispondrá de servicios de vacunación del calendario nacional, consejería en salud bucal, testeos ITS, y orientación del programa de Protección de la Embarazada y su Bebé. Además, habrá vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas.
Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo acompañará con espacios para emprendedores y asesoramiento de programas como Banco de la Gente, y la Fundación Banco de Córdoba.
La jornada contará también con la participación de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) llevando una propuesta cultural, además de asesoramiento y difusión de las carreras, de los talleres libres para niños, adolescentes y adultos.
Actividades recreativas, culturales y shows en vivo
La propuesta incluirá espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia. Habrá asistencia al turista, Bus Gamer equipado con simuladores y consolas, y la Agencia Córdoba Cultura sumará su domo inflable con juegos infantiles. También canchas de mini fútbol, clases de zumba, sorteos y puntos de hidratación
Córdoba Cerca Tuyo es una iniciativa que recorre distintas localidades acercando trámites, programas y experiencias culturales para que las y los cordobeses accedan de manera rápida y directa a los servicios del Estado. Recordá llevar el DNI para realizar todos los trámites.
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