Detuvieron a un motociclista con cocaína durante un control. Gozaba de libertad condicional

El hombre, de 49 años, circulaba en una motocicleta Keller 110 cc. y fue controlado por Policía Caminera.
En la tarde de ayer, un operativo de control vehicular realizado por personal de Policía Caminera derivó en la aprehensión de un hombre de 49 años que transportaba droga, en un procedimiento llevado a cabo sobre la ruta provincial A-188, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del barrio 1º de Julio.
El individuo se desplazaba en una motocicleta marca Keller 110 cc cuando fue interceptado por los efectivos. Durante la inspección, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una bolsa que contenía 105 gramos de clorhidrato de cocaína.
Además, se constató que el conductor se encontraba cumpliendo libertad condicional por una causa anterior de robo calificado.
Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial junto con la sustancia incautada, quedando a disposición del magistrado interviniente.
En la tarde de ayer, un operativo de control vehicular realizado por personal de Policía Caminera derivó en la aprehensión de un hombre de 49 años que transportaba droga, en un procedimiento llevado a cabo sobre la ruta provincial A-188, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del barrio 1º de Julio.
El individuo se desplazaba en una motocicleta marca Keller 110 cc cuando fue interceptado por los efectivos. Durante la inspección, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una bolsa que contenía 105 gramos de clorhidrato de cocaína.
Además, se constató que el conductor se encontraba cumpliendo libertad condicional por una causa anterior de robo calificado.
Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial junto con la sustancia incautada, quedando a disposición del magistrado interviniente.
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