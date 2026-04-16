Córdoba realizó jornadas de intercambio con la red de hospitales provinciales de la Capital

La Provincia, a través de la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano, encabezó una jornada de intercambio con médicas, médicos, directoras y directores de la red de hospitales provinciales de la Capital.
La iniciativa fue llevada a cabo por Liliana Montero y contó con la participación de más de 60 profesionales. A partir de dinámicas de trabajo, compartieron experiencias concretas, problemas cotidianos y propuestas. El objetivo fue construir mejores decisiones desde la práctica real del sistema.
En ese marco, se abordaron alternativas para mejorar el acceso y la provisión de medicamentos en la provincia, en línea con lo anunciado por el gobernador Martín Llaryora en la apertura de sesiones legislativas.
La jornada forma parte de una serie de encuentros que la Secretaría con su equipo viene desarrollando con distintos actores del sistema. Incluye farmacias hospitalarias, directores, colegios profesionales, equipos técnicos y usuarios, a través de consultas directas y encuestas.
Una gestión que escucha
La Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, planteó el contexto actual y señaló el aumento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud: «Estoy convencida de que para gestionar adecuadamente y construir mejores decisiones debemos escuchar a quienes están todos los días sosteniendo el sistema de salud«.
«No es un gesto. Es una forma de gestión, es lo que nos pide el gobernador Llaryora y es lo que hicimos hoy junto a médicos, médicas, directoras y directores de hospitales provinciales de la ciudad de Córdoba. A ellos les preguntamos y dialogamos sobre cómo avanzar en las transformaciones necesarias«, añadió Montero.
Estos espacios se replicarán con los equipos del interior. El objetivo es sostener una práctica concreta. Escuchar para decidir mejor.
La iniciativa fue llevada a cabo por Liliana Montero y contó con la participación de más de 60 profesionales. A partir de dinámicas de trabajo, compartieron experiencias concretas, problemas cotidianos y propuestas. El objetivo fue construir mejores decisiones desde la práctica real del sistema.
En ese marco, se abordaron alternativas para mejorar el acceso y la provisión de medicamentos en la provincia, en línea con lo anunciado por el gobernador Martín Llaryora en la apertura de sesiones legislativas.
La jornada forma parte de una serie de encuentros que la Secretaría con su equipo viene desarrollando con distintos actores del sistema. Incluye farmacias hospitalarias, directores, colegios profesionales, equipos técnicos y usuarios, a través de consultas directas y encuestas.
Una gestión que escucha
La Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, planteó el contexto actual y señaló el aumento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud: «Estoy convencida de que para gestionar adecuadamente y construir mejores decisiones debemos escuchar a quienes están todos los días sosteniendo el sistema de salud«.
«No es un gesto. Es una forma de gestión, es lo que nos pide el gobernador Llaryora y es lo que hicimos hoy junto a médicos, médicas, directoras y directores de hospitales provinciales de la ciudad de Córdoba. A ellos les preguntamos y dialogamos sobre cómo avanzar en las transformaciones necesarias«, añadió Montero.
Estos espacios se replicarán con los equipos del interior. El objetivo es sostener una práctica concreta. Escuchar para decidir mejor.
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