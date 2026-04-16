Arroyito: un jóven detenido por homicidio culposo agravado

La Fiscalía de Instrucción de Arroyito, a cargo de Graciela Debernardi, imputó por el delito de homicidio culposo agravado a un sujeto de 23 años, conductor de un vehículo Peigeot 307 que protagonizó un siniestro en esa ciudad en el que resultó muerta una joven de 22 años. El hecho ocurrió el domingo 12 de abril por la mañana en la intersección de las calles Nicasio Yáñez y Rafael Bianchi, donde la víctima circulaba en una motocicleta.
El conductor habría huído del lugar y fue detenido e imputado. Rige secreto de sumario y se ordenaron todas las medidas judiciales correspondientes.
El conductor habría huído del lugar y fue detenido e imputado. Rige secreto de sumario y se ordenaron todas las medidas judiciales correspondientes.
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