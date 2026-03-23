Puesta en valor del Parque de las Tejas: Más juegos para niños, iluminación y espacios para actividad física

El Gobierno de Córdoba trabaja en la puesta en valor del Parque de las Tejas, ubicado en el barrio Nueva Córdoba, donde anteriormente funcionaba la Casa de Gobierno.
La intervención apunta a renovar la infraestructura y la dinámica del paseo, que se convirtió en un lugar de encuentro y esparcimiento de la comunidad estudiantil universitaria y vecinos de la zona.
El proyecto integral incluye paisajismo, iluminación, nuevos senderos, renovación de mobiliario, espacios con juegos para niños y para actividad física de jóvenes y adultos mayores.
Uno de los sectores con mayor intervención es el Patio de las Infancias, sobre la calle Chile, donde se ejecutará una renovación y el reemplazo total de las estructuras lúdicas por equipamiento nuevo de alta calidad y gran envergadura para los usuarios más pequeños.
En tanto, la zona conocida como Patio de Ejercicios tendrá 987 metros cuadrados de solados nuevos que incluyen una superficie de 433 metros cuadrados de piso antigolpes realizado con caucho reciclado para amortiguar impactos.
Para una efectiva y segura práctica deportiva, se contempla la instalación de aparatos especializados de alta calidad para calistenia con cartelería específica y un diseño apto para su utilización por parte de adultos mayores, fomentando así la inclusión de diferentes franjas etarias en la actividad física al aire libre.
La puesta en valor se completa con la recuperación integral de la fuente de chorros y la restauración de esculturas existentes, placas y mástiles.
El área se completará con la instalación de mobiliario urbano y la construcción de un canil para mascotas que contará con un cerramiento perimetral conformado por un banco de hormigón armado in situ y una reja metálica.
La infraestructura de servicios constituye otro componente vital de la obra, por lo cual se planificó la recuperación de los baños públicos, la recuperación de wifi y de la infraestructura de iluminación del parque con la incorporación de nuevas torres con tecnología led.
Paisajismo
El factor paisajístico juega un rol fundamental en esta puesta en valor con el objeto de dotar al Parque de las Tejas de nuevos mantos vivos verdes y mayor sombra.
Se proyectó la plantación de más de 100 árboles distribuidos estratégicamente en los distintos sectores para forestar áreas que se encontraban vacías y la instalación de un sistema de riego por aspersión y goteo automatizado que incluye la recuperación de la cisterna y los equipos existentes.
Asimismo, el proyecto contempla la reorganización de los senderos para la circulación peatonal dentro del parque, para lo cual se realizarán 630 metros cuadrados de solados nuevos.
El Parque de las Tejas fue inaugurado en 2011 en el predio donde anteriormente funcionaba la Casa de Gobierno.
La intervención apunta a renovar la infraestructura y la dinámica del paseo, que se convirtió en un lugar de encuentro y esparcimiento de la comunidad estudiantil universitaria y vecinos de la zona.
El proyecto integral incluye paisajismo, iluminación, nuevos senderos, renovación de mobiliario, espacios con juegos para niños y para actividad física de jóvenes y adultos mayores.
Uno de los sectores con mayor intervención es el Patio de las Infancias, sobre la calle Chile, donde se ejecutará una renovación y el reemplazo total de las estructuras lúdicas por equipamiento nuevo de alta calidad y gran envergadura para los usuarios más pequeños.
En tanto, la zona conocida como Patio de Ejercicios tendrá 987 metros cuadrados de solados nuevos que incluyen una superficie de 433 metros cuadrados de piso antigolpes realizado con caucho reciclado para amortiguar impactos.
Para una efectiva y segura práctica deportiva, se contempla la instalación de aparatos especializados de alta calidad para calistenia con cartelería específica y un diseño apto para su utilización por parte de adultos mayores, fomentando así la inclusión de diferentes franjas etarias en la actividad física al aire libre.
La puesta en valor se completa con la recuperación integral de la fuente de chorros y la restauración de esculturas existentes, placas y mástiles.
El área se completará con la instalación de mobiliario urbano y la construcción de un canil para mascotas que contará con un cerramiento perimetral conformado por un banco de hormigón armado in situ y una reja metálica.
La infraestructura de servicios constituye otro componente vital de la obra, por lo cual se planificó la recuperación de los baños públicos, la recuperación de wifi y de la infraestructura de iluminación del parque con la incorporación de nuevas torres con tecnología led.
Paisajismo
El factor paisajístico juega un rol fundamental en esta puesta en valor con el objeto de dotar al Parque de las Tejas de nuevos mantos vivos verdes y mayor sombra.
Se proyectó la plantación de más de 100 árboles distribuidos estratégicamente en los distintos sectores para forestar áreas que se encontraban vacías y la instalación de un sistema de riego por aspersión y goteo automatizado que incluye la recuperación de la cisterna y los equipos existentes.
Asimismo, el proyecto contempla la reorganización de los senderos para la circulación peatonal dentro del parque, para lo cual se realizarán 630 metros cuadrados de solados nuevos.
El Parque de las Tejas fue inaugurado en 2011 en el predio donde anteriormente funcionaba la Casa de Gobierno.
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