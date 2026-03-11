Córdoba: por acción de la Justicia fue deshabitado el edificio ocupado de boulevar San Juan

El día de 10 de marzo de 2026 se iniciaron actuaciones con motivo de la viralización de un video que mostraba a un niño en situación de riesgo en un edificio en construcción, sito en Bv. San Juan y San José de Calasanz de barrio Observatorio de esta ciudad.
Se procedió a diligenciar orden judicial de allanamiento en la construcción para constatar la situación, la que se llevó a cabo junto a profesionales de diversas áreas de la Municipalidad de Córdoba, tales como Ingeniería, Abordaje y Emergencias Territoriales, Dirección General de Infancias y Adolescencias, Subdirección de Personas Mayores, Agencia BioCórdoba y técnicos del Ministerio Público Fiscal.
Se corroboró que el lugar no se encuentra en condiciones de ser habitado por una grave falta de higiene y mantenimiento general, observándose acumulación de suciedad, residuos y condiciones de abandono. Se verifico la inexistencia de instalaciones sanitarias en condiciones de uso, ni servicios básicos de saneamiento como tampoco instalaciones destinadas a la provisión de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal de un espacio habitable. Los técnicos concluyeron que el edificio no es habitable y representa un peligro para la integridad y salud de las personas que pudieran ocuparlo.
Por estas razones, las personas ocupantes se retiraron voluntariamente del lugar, dándose intervención a la Municipalidad de la ciudad a sus efectos.
