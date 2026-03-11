Condenaron a seis años de prisión a un sujeto por comercializar drogas en cercanías a instituciones educativas

Un sujeto mayor de edad fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por comercializar estupefacientes en distintos sectores, en especial en cercanías a establecimientos educativos, de la ciudad de Villa Dolores.
En un juicio abreviado, la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores condenó a Leonardo Cornejo por el delito de «comercialización de estupefacientes agravada por el lugar de la comisión». Además, el fallo permitió una multa de $4.680.000 y el pago de costas del proceso.
El condenado fue aprehendido por la Fuerza Policial Antianrcotráfico en enero del año 2025. En aquella ocasión, se desbarató un punto de venta (su vivienda) y se logró la incautación de varios envoltorios de cocaína.
Por último, al condenado se le agravó la pena por efectuar sus «transas» a pocos metros de los siguientes instituciones educativas: Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield, el instituto Privado Juan V. Brizuela y la Escuela Proa.
