Buscan a una nena de 2 años en Cosquín

La Fiscalía Multifuero de 2° turno de la ciudad de Cosquín pide colaboración para dar con el paradero de la menor Esmeralda Pereyra López de 2 años, ocurrida el día 18 de marzo de 2026 desde su domicilio en la ciudad de Cosquín. Es de tez trigueña, con pelo castaño claro. Al momento de la desaparición la menor vestía un body de color gris mangas largas sin calzado. Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803), o en cualquier sede judicial o policial.
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