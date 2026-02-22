La Provincia avanza con la modernización del sistema de agua potable en el norte cordobés

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza con la primera etapa de la obra de modernización y refuncionalización integral del acueducto y del sistema de provisión de agua potable que abastece a las localidades de Quilino, Villa Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, en los departamentos Ischilín y Tulumba.
Con un avance del 37%, esta intervención estratégica beneficiará de manera directa a más de 10 mil habitantes y permitirá mejorar de forma integral la provisión, almacenamiento y distribución de agua potable, fortaleciendo el acceso a un servicio esencial y acompañando el desarrollo territorial de la región. La obra se ejecuta con una inversión provincial de 7.980 millones pesos y genera empleo directo para 45 trabajadores de la región.
Los trabajos incluyen la ejecución de dos nuevas perforaciones, la construcción de dos nuevas cisternas de 1 millón de litros, la ampliación y refuncionalización de cisternas existentes, la optimización del acueducto, la incorporación de sistemas de bombeo, mejoras en las redes de distribución domiciliaria y la implementación de sistemas de automatización y control, que permitirán un funcionamiento más eficiente, seguro y confiable del sistema.
Además, en las localidades de en Quilino y Villa Quilino ya está en marcha una segunda etapa de obra que permitirá una renovación integral de las redes de distribución. En Quilino, los trabajos contemplan la ejecución de más de 58 kilómetros de nuevas cañerías. En Villa Quilino la obra prevé la incorporación de dos nuevas perforaciones, la construcción de una cisterna y la ampliación de la red de distribución con más de 14 kilómetros de cañería.
La inversión provincial en este proyecto supera los 12.500 millones de pesos.
Estas obras se enmarcan dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés, garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
Detalle de la obra
El sistema de provisión de agua potable del Noroeste Cordobés se abastece a través de un acueducto conformado por cañerías de PVC de distintos diámetros, que transportan el agua desde perforaciones ubicadas en Quilino, en el sector conocido como "Perro Muerto", y en Villa Quilino. El trazado incluye una cisterna intermedia y culmina en el sector de El Tuscal.
La obra en ejecución contempla la ampliación de la capacidad de captación mediante la incorporación de dos nuevas perforaciones, así como el fortalecimiento del sistema de almacenamiento a partir de la construcción de dos nuevas cisternas de 1 millón de litros y el reacondicionamiento de las existentes, incluyendo tareas de impermeabilización, recambio de cañerías, mejoras en los sistemas de cloración y cerramientos perimetrales.
Asimismo, se avanza en la optimización del acueducto principal con la instalación de válvulas de control hidráulico, válvulas reductoras de presión y dispositivos de regulación que permitirán mejorar la operación del sistema, evitar desbordes y minimizar riesgos operativos. En paralelo, se ejecutan nuevos sistemas de bombeo tipo booster, con electrobombas presurizadoras, tableros eléctricos y grupos electrógenos, tanto en la cisterna intermedia como en las localidades de San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
El proyecto incluye además la ampliación y mejora de las redes de distribución domiciliaria en ambas localidades, con la ejecución de más de 29 kilómetros de nuevas cañerías, la incorporación de válvulas, hidrantes y conexiones domiciliarias, y la colocación de medidores en el sector de El Tuscal.
Finalmente, se incorpora un sistema de automatización y control mediante tecnología SCADA, macromedidores de caudal, electroválvulas y un sistema de videovigilancia para resguardar la infraestructura y garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
Segunda Etapa
En Quilino, los trabajos contemplan la ejecución de más de 58 kilómetros de nuevas cañerías de polietileno de alta densidad, reemplazando redes existentes. La intervención incluye además la instalación de válvulas, hidrantes y demás accesorios necesarios para mejorar el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, fortaleciendo la distribución domiciliaria en sectores que actualmente presentan deficiencias o falta de servicio.
Por su parte, en Villa Quilino la obra prevé la incorporación de dos nuevas perforaciones, la construcción de una cisterna de 200 mil litros con sistema de cloración, una galería filtrante que reemplazará la captación superficial existente y la ampliación de la red de distribución con más de 14 kilómetros de cañerías, junto con la colocación de medidores domiciliarios.
Con un avance del 37%, esta intervención estratégica beneficiará de manera directa a más de 10 mil habitantes y permitirá mejorar de forma integral la provisión, almacenamiento y distribución de agua potable, fortaleciendo el acceso a un servicio esencial y acompañando el desarrollo territorial de la región. La obra se ejecuta con una inversión provincial de 7.980 millones pesos y genera empleo directo para 45 trabajadores de la región.
Los trabajos incluyen la ejecución de dos nuevas perforaciones, la construcción de dos nuevas cisternas de 1 millón de litros, la ampliación y refuncionalización de cisternas existentes, la optimización del acueducto, la incorporación de sistemas de bombeo, mejoras en las redes de distribución domiciliaria y la implementación de sistemas de automatización y control, que permitirán un funcionamiento más eficiente, seguro y confiable del sistema.
Además, en las localidades de en Quilino y Villa Quilino ya está en marcha una segunda etapa de obra que permitirá una renovación integral de las redes de distribución. En Quilino, los trabajos contemplan la ejecución de más de 58 kilómetros de nuevas cañerías. En Villa Quilino la obra prevé la incorporación de dos nuevas perforaciones, la construcción de una cisterna y la ampliación de la red de distribución con más de 14 kilómetros de cañería.
La inversión provincial en este proyecto supera los 12.500 millones de pesos.
Estas obras se enmarcan dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés, garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
Detalle de la obra
El sistema de provisión de agua potable del Noroeste Cordobés se abastece a través de un acueducto conformado por cañerías de PVC de distintos diámetros, que transportan el agua desde perforaciones ubicadas en Quilino, en el sector conocido como "Perro Muerto", y en Villa Quilino. El trazado incluye una cisterna intermedia y culmina en el sector de El Tuscal.
La obra en ejecución contempla la ampliación de la capacidad de captación mediante la incorporación de dos nuevas perforaciones, así como el fortalecimiento del sistema de almacenamiento a partir de la construcción de dos nuevas cisternas de 1 millón de litros y el reacondicionamiento de las existentes, incluyendo tareas de impermeabilización, recambio de cañerías, mejoras en los sistemas de cloración y cerramientos perimetrales.
Asimismo, se avanza en la optimización del acueducto principal con la instalación de válvulas de control hidráulico, válvulas reductoras de presión y dispositivos de regulación que permitirán mejorar la operación del sistema, evitar desbordes y minimizar riesgos operativos. En paralelo, se ejecutan nuevos sistemas de bombeo tipo booster, con electrobombas presurizadoras, tableros eléctricos y grupos electrógenos, tanto en la cisterna intermedia como en las localidades de San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
El proyecto incluye además la ampliación y mejora de las redes de distribución domiciliaria en ambas localidades, con la ejecución de más de 29 kilómetros de nuevas cañerías, la incorporación de válvulas, hidrantes y conexiones domiciliarias, y la colocación de medidores en el sector de El Tuscal.
Finalmente, se incorpora un sistema de automatización y control mediante tecnología SCADA, macromedidores de caudal, electroválvulas y un sistema de videovigilancia para resguardar la infraestructura y garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
Segunda Etapa
En Quilino, los trabajos contemplan la ejecución de más de 58 kilómetros de nuevas cañerías de polietileno de alta densidad, reemplazando redes existentes. La intervención incluye además la instalación de válvulas, hidrantes y demás accesorios necesarios para mejorar el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, fortaleciendo la distribución domiciliaria en sectores que actualmente presentan deficiencias o falta de servicio.
Por su parte, en Villa Quilino la obra prevé la incorporación de dos nuevas perforaciones, la construcción de una cisterna de 200 mil litros con sistema de cloración, una galería filtrante que reemplazará la captación superficial existente y la ampliación de la red de distribución con más de 14 kilómetros de cañerías, junto con la colocación de medidores domiciliarios.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario