La Carlota: vendía drogas en eventos deportivos y fue detenido por la FPA

Tras dos meses de investigaciones y recibir reiteradas denuncias anónimas al Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron un domicilio, cerraron un punto de venta y detuvieron a un sujeto en la ciudad de La Carlota.
La irrupción del Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza tuvo lugar en calle Victorino Rodríguez al 500. Se detuvo a un hombre de 40 años que se dedicaba a dicha actividad ilícita y se incautó varias dosis de cocaína y marihuana, $230 mil y una motocicleta.
El principal investigado ejercía el narcomenudeo en su domicilio y también con modalidad delivery en los distintos barrios de la ciudad, trasladándose en motocicleta, bicicleta o a pie. Así mismo se lo vió realizando ventas en diversos eventos deportivos amateurs de la zona.
Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cosquín ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
