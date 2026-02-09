Folclore, rock y cuarteto: Los clásicos del domingo en la costanera del río Cuarto

Miles de vecinos disfrutaron de las propuestas que ofrece la Agencia Córdoba Cultura. En tres escenarios naturales, y en simultáneo, se desarrollaron "El Río Suena", "De Música Argentina" y "Skate Park Rock". La iniciativa fortalece la identidad local e impulsa a artistas riocuartenses y regionales.
Con una destacada convocatoria de público y una variada programación artística, pasó un nuevo fin de semana en la costanera del río Cuarto como una de las principales propuestas culturales del verano. Organizado por la Agencia Córdoba Cultura, con la colaboración de la Agencia Córdoba Joven y los Consejos Barriales, el programa ofrece cada domingo espectáculos gratuitos en distintos puntos de la costanera.
El director del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti, subrayó la importancia de las políticas públicas sostenidas en el tiempo para la recuperación y puesta en valor del río Chocancharava. Recordó que las obras de los azudes cumplieron dos décadas y marcaron un cambio en la geografía y en la utilización social del río.
"Hoy, estos espacios son parte de la identidad de la ciudad y punto de encuentro para vecinos y visitantes", expresó.
Oberti también remarcó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, en la promoción de actividades culturales en todo el territorio provincial. En esa línea, sostuvo que estos eventos fortalecen la vida comunitaria y generan oportunidades para los artistas locales.
Por su parte, el delegado de la Agencia Córdoba Cultura, Osvaldo Simone, destacó que la iniciativa transita su decimotercera edición y presenta tres ciclos musicales simultáneos: cuarteto en el Anfiteatro Griego, folclore en el Parque del Centro Cívico y rock en el sector del Skate Park.
"Es una propuesta que permite a muchas familias disfrutar de actividades recreativas sin salir de la ciudad y, al mismo tiempo, brindar escenarios a músicos locales y regionales", señaló Simone.
Durante el pasado domingo 8 de febrero, se sucedieron en el escenario de "El Río Suena" las propuestas de Bamyani y Karu; mientras que en "Skate Park Rock" se presentaron Hijo Chimango y Golden Floyd, y en "De Música Argentina" se aplaudieron las presentaciones de Mayra Miclniezuk y Leandro Romero.
La programación de los Ciclos de Verano continuará todos los domingos de febrero —excepto el domingo 15, por los festejos especiales de Carnaval— y tendrá su cierre el 1° de marzo en el Anfiteatro Griego con "Noches de Río Cuarto", que incluirá un homenaje a Walter Romero y la presentación de bandas invitadas.
De este modo, la propuesta reafirma su objetivo de acercar la cultura a la comunidad y consolidar la costanera como un espacio de encuentro, recreación y expresión artística.
