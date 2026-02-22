Córdoba mantiene activa su agenda cultural y gastronómica en febrero

En la segunda quincena de febrero, Córdoba continúa con una grilla de actividades que invita a recorrer la provincia a través de experiencias de los grandes festivales populares y su gastronomía con acento.
Las propuestas en distintos puntos del territorio, combinando producción local, música en vivo, tradiciones y encuentros, fortalecen la identidad cordobesa y consolidan a la provincia como un destino ideal para escapadas culturales y gastronómicas.
La Agencia Córdoba Turismo comparte algunas de las propuestas más destacadas de los próximos días.
El lomito vuelve tener su festival
La Calera se prepara para recibir el 6° Festival Nacional del Lomito, que se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Parque Icardi, con entrada libre y gratuita.
Más de 40 food trucks ofrecerán versiones clásicas y gourmet del tradicional lomito cordobés, habrá concursos para elegir al mejor en distintas categorías, feria de artesanos y espectáculos en vivo con artistas locales y nacionales.
El festival se afianza como una cita gastronómica que celebra uno de los íconos de la cocina urbana de Córdoba, combinando identidad, cocina popular y propuestas para toda la familia.
Se viene la Fiesta del Vino y la Vid
En el Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque vuelve a ser escenario de la 12° Fiesta del Vino y la Vid, que se realizará el sábado 21 de febrero.
La propuesta reúne bodegas expositoras con degustaciones, feria de emprendedores, patio gastronómico y música en vivo, en una noche pensada para poner en valor la producción vitivinícola local y el trabajo de los emprendimientos de la región. Una experiencia que se suma al programa Caminos del Vino.
La entrada es libre y gratuita, y la copa para las degustaciones se adquiere en el ingreso.
Humor, buena mesa y canciones.
Ese mismo fin de semana, San Francisco será nuevamente epicentro de uno de los eventos más convocantes del calendario estival con una nueva edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción.
El clásico del verano se desarrollará el 21 y 22 de febrero en el predio de la Sociedad Rural, con una grilla que combina artistas nacionales, humoristas y una propuesta gastronómica que ya es parte de la identidad del festival.
La programación del sábado incluye a Los Tekis, Abel Pintos y Los Auténticos Decadentes, mientras que el domingo estará marcado por el cuarteto con Monada, Dale Q' Va, Desakta2 y Damián Córdoba, entre otros.
Las propuestas en distintos puntos del territorio, combinando producción local, música en vivo, tradiciones y encuentros, fortalecen la identidad cordobesa y consolidan a la provincia como un destino ideal para escapadas culturales y gastronómicas.
La Agencia Córdoba Turismo comparte algunas de las propuestas más destacadas de los próximos días.
El lomito vuelve tener su festival
La Calera se prepara para recibir el 6° Festival Nacional del Lomito, que se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Parque Icardi, con entrada libre y gratuita.
Más de 40 food trucks ofrecerán versiones clásicas y gourmet del tradicional lomito cordobés, habrá concursos para elegir al mejor en distintas categorías, feria de artesanos y espectáculos en vivo con artistas locales y nacionales.
El festival se afianza como una cita gastronómica que celebra uno de los íconos de la cocina urbana de Córdoba, combinando identidad, cocina popular y propuestas para toda la familia.
Se viene la Fiesta del Vino y la Vid
En el Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque vuelve a ser escenario de la 12° Fiesta del Vino y la Vid, que se realizará el sábado 21 de febrero.
La propuesta reúne bodegas expositoras con degustaciones, feria de emprendedores, patio gastronómico y música en vivo, en una noche pensada para poner en valor la producción vitivinícola local y el trabajo de los emprendimientos de la región. Una experiencia que se suma al programa Caminos del Vino.
La entrada es libre y gratuita, y la copa para las degustaciones se adquiere en el ingreso.
Humor, buena mesa y canciones.
Ese mismo fin de semana, San Francisco será nuevamente epicentro de uno de los eventos más convocantes del calendario estival con una nueva edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción.
El clásico del verano se desarrollará el 21 y 22 de febrero en el predio de la Sociedad Rural, con una grilla que combina artistas nacionales, humoristas y una propuesta gastronómica que ya es parte de la identidad del festival.
La programación del sábado incluye a Los Tekis, Abel Pintos y Los Auténticos Decadentes, mientras que el domingo estará marcado por el cuarteto con Monada, Dale Q' Va, Desakta2 y Damián Córdoba, entre otros.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario