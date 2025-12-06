Más de 600 personas accedieron al test de VIH en la Plaza San Martín

En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Respuesta al VIH, equipos de salud realizaron una jornada de testeo en la Plaza San Martín, donde se ofrecieron pruebas rápidas de VIH y sífilis a la comunidad. Durante la iniciativa, 614 personas pudieron acceder a este tipo de pruebas.
Además, se entregaron 22 autotests de VIH. Se trata de un kit de autoprueba que incluye todos los elementos necesarios para realizar el test de forma autónoma, cuyos resultados se obtienen en aproximadamente 15 minutos.
Una vez realizado, se puede reportar el resultado en forma anónima o consignando los datos, ya sea reactivo (positivo) o no reactivo (negativo). Este reporte ayuda a obtener información sobre el uso del autotest, necesaria para mejorar la implementación de este dispositivo en salud pública.
La jornada incluyó actividades de promoción, sensibilización y stands de asesoramiento y testeo abiertos al público. Vale mencionar que la actividad estuvo organizada por el Programa Provincial de VIH, ITS y hepatitis virales de la Secretaria de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial y el Laboratorio Central.
La importancia del test
Las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, por lo que los especialistas del programa recomiendan hacerse la prueba si se tuvo al menos una relación sexual sin preservativo, si se planifica o cursa un embarazo (en cada trimestre y durante la lactancia) o si se mantienen relaciones sexuales con una persona embarazada (también, en cada trimestre de la gestación).
De este modo, se posibilita un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado, permitiendo así sostener una buena calidad de vida.
Cabe señalar que durante todo el año se puede acceder a las pruebas de detección para sífilis, VIH y otras ITS, en hospitales, centros de salud públicos y otras instituciones, cuyo listado completo puede conocerse a través de este enlace (https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/vih-prevencion/#Consultasytesteos).
Información útil
Para consultas, el Programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con el correo electrónico programaprovincialvihcordoba@gmail.com, la vía WhatsApp 351-704-82-22; la página de Facebook Programa VIH, ITS, HV Y TBC Córdoba; y también la cuenta de Instagram: @programa_provincialvih
