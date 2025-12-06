Dengue: Salud amplía la vacunación a personas hasta los 59 años de edad

En el marco del plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika, iniciado para la temporada 2025-2026, la Provincia amplia la vacunación contra el dengue a personas hasta los 59 años de edad, en los 13 departamentos priorizados.
Vale recordar que estos departamentos son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en diferentes centros de salud municipales.
La vacunación contra el dengue requiere un esquema de dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación.
Esta estrategia focalizada responde a una necesidad de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y control, que busca disminuir la carga de la enfermedad sintomática y el impacto en pacientes de alto riesgo debido al virus del dengue.
Su incorporación es una medida de prevención contra el dengue dentro del mencionado Plan Estratégico, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia de Córdoba.
El listado completo donde se podrá concurrir está disponible en el siguiente documento:
https://prensa.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/12/Vacunacion-Dengue-Octubre-2025.pdf
